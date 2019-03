Taksiuudistus menossa mönkään – sääntelystä luopuminen nosti hintoja

Tilastokeskuksen mukaan taksiliikenteen vapauttaminen kilpailulle ei alentanut hintoja Suomessa, vaan päinvastoin.

Keski-Suomessa taksimatkojen hinnat ovat kuitenkin pääsääntöisesti entisellä tasolla. Esimerkiksi Jytaksi ja Keski-Suomen Aluetaksi eivät ole muuttaneet enimmäishintaansa.

Hintasääntelystä luopuminen laski valtakunnallisesti hintoja heinäkuussa, mutta lokakuussa hinnat ylittivät kesäkuun hintatason. Joulukuussa taksimatkat maksoivat 4,4 prosenttia enemmän kuin kesäkuussa.

– Tämä on hintasääntelystä luopumisen hinta, sanoo Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Taksimatkojen hinnat ovat kymmenen viime vuoden aikana nousseet kuluttajahintaindeksiä nopeammin.

Taksiliikenne vapautui vuoden 2018 heinäkuussa. Merkittävimmät lakimuutokset olivat seuraavat: liikenneluvan saaminen helpottui, taksien määrää ei rajoiteta, asemapaikkoja ei määrätä ja hintasääntelystä luovuttiin.

– Yritysten tulotaso on hieman heikentynyt muun muassa Kela-kyytien kilpailutuksen myötä, sillä meno-paluukyydeistä luovuttiin. Jos esimerkiksi viedään asiakas Saarijärveltä Jyväskylään sairaalaan, niin yleensä ajetaan tyhjänä takaisin, kertoo Keski-Suomen Taksiyrittäjät ry:n puheenjohtaja Juha Lehtonen.

Hän jatkaa, että maakunnan haja-asutusalueella taksien saatavuus on huonontunut huomattavasti päivystysvelvollisuudesta loppumisen myötä.

– Samaa ongelmaa ei ole Jyväskylässä. Kyydin saa pääsääntöisesti juuri silloin, kun haluaa. Muualla maakunnassa esimerkiksi arki-iltojen kyytimäärät ovat niin vähäisiä, ettei kukaan halua sen takia öitään valvoa, Lehtonen jatkaa.

Taksiliiton toimitusjohtaja Koskinen toteaa, että haja-asutusalueilla hinnat eivät ole juurikaan vaihdelleet. Toisaalla ne ovat voineet muuttua paljon.

Taksiliikenteeseen oli vuoden 2018 lopussa rekisteröity yli 12 200 ajoneuvoa, kun vuotta aikaisemmin takseja oli yhteensä noin 9 600. Kaikkiaan taksien määrä on kasvanut 2 600 ajoneuvolla.

Kaikkiaan taksiliikennelupia on voimassa yli 12 000 noin 10 000 yrityksellä. Ennen uudistusta lupia oli noin 9 500 noin 7 000 yrityksellä.

– Taksiuudistuksen jälkeen yritys tarvitsee vain yhden luvan, joka kattaa kaikki sen autot. Nykyinen tilasto kertoo siitä, että on olemassa paljon liikenneluvan haltijoita, jotka eivät harjoita liikennöintiä, Timo Koskinen sanoo.

Traficomin mukaan Keski-Suomen taksiliikenteeseen on tullut 114 ajoneuvoa lisää. Uusia liikennelupia on myönnetty 103 kappaletta.

Tämä on kuitenkin näkynyt konkreettisesti ainoastaan Jyväskylän katukuvassa.

Helsingin poliisi, Traficom ja verohallinto järjestivät Helsingissä helmikuun 1. päivänä yhteisvalvonnan, jossa tarkastettiin 111 taksia. Valvonnassa havaittiin yhteensä 131 rikettä tai puutetta jopa 77:ssä taksissa.

– Keski-Suomessa tulisi myös tehdä laajamittainen taksitarkastus. Viranomaisillakin tuntuu toisinaan olevan epäselvyyksiä siitä, millaisia lupia sieltä taksista pitäisi löytyä, Juha Lehtonen sanoo.

Taksiliitossa ollaan huolissaan siitä, että on nykyisessä järjestelmässä suuret mahdollisuudet harmaalle taloudelle.

Koskisen mukaan tätä edistää muun muassa se, että ajoneuvossa ei tarvitse olla taksamittaria tai taksiliikennelupaa, eikä taksia tarvitse tunnistaa ulkoapäin.

Kuljettajapula on valtakunnallinen ongelma

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom arvioi, että taksilainuudistus on houkutellut alalle uusia kuljettajia. Viime vuonna myönnettiin noin 3 000 kuljettajalupaa, joista lähes pari tuhatta uudistuksen jälkeen.

Keski-Suomessa heinäkuun jälkeen uusia taksinkuljettajan ajolupia on myönnetty 184 kappaletta.

– Ajoa voisi olla hieman enemmän, etenkin töiden vähyyden korostuessa talvilomaviikolla. Viikonloppuöisin on tullut parhaat tienestit, mutta silloin näkyvät myös työn varjopuolet. Yöllä olen kohdannut muun muassa seksuaalista häirintää, kertoo kuukauden taksia ajanut Jaana Haapsalo.

Vaikka tilastoissa näyttää hyvältä, on työntekijöistä pulaa koko Suomessa.

– Alalla on valtakunnallinen työvoimapula. Yksi syy tälle on se, että moni entinen kuljettaja on alkanut autoilijaksi uudistuksen myötä, kertoo Suomen Taksiliitton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Keski-Suomen Taksiyrittäjät ry:n puheenjohtaja Juha Lehtosen mukaan Jyväskylässä vaikuttaa siltä, että uusista kuljettajista iso osa on lisätienestiä kerääviä opiskelijoita tai eläkeläisiä. Pitkäaikaisia kuljettajia ei näytä tuleen lisää.

– Tulotaso on kuljettajilla niin pieni, ettei sillä perhettä elätetä, Lehtonen sanoo.