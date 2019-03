Tallinkin autolauttatilaus Rauman telakalta varmistui keskiviikkona, kun osapuolet julkistivat lopullisen rakentamissopimuksen noin 250 miljoonan euron arvoisesta laivasta.

Aiesopimuksen varustamoyhtiö Tallink ja laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructions (RMC) solmivat viime syksynä.

Uusi alus on suurin Rauman telakalta tähän mennessä tilatuista aluksista, telakka kertoo tiedotteessaan. Tulevaan Tallink Shuttle -alukseen mahtuu noin 2 800 matkustajaa, ja sen työllisyysvaikutus telakalle on arviolta yli 1 500 henkilötyövuotta. Alus on määrä toimittaa tilaajalle vuoden 2022 alussa.