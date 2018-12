Taloudessa saattaa muhia ikävä yllätys ensi vuonna – "Käänne heikompaan on tapahtunut"

Suomen talouskehitys saattaa olla ensi vuonna heikompaa kuin tähän saakka on ennustettu. Suomen talouskehitystä koskeva osa kuluttajien luottamusindikaattorista on kääntynyt Tilastokeskuksen mukaan miinukselle. Kuluttajien luottamusindikaattori on monesti ennustanut hyvin talouskehitystä.

Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju kertoo, että talousennusteita ollaan nyt reivaamassa alaspäin.

– Ilman muuta loppusyksy on ollut heikkoa menoa. Ihan viimeisimpiä talousennusteita on reivattu selvästi alaspäin. Kaikki uutiset ovat alasuuntaisia. Kyllä tässä käänne heikompaan on tapahtunut, Kangasharju arvioi.

Tilastokeskuksen Suomen talouskehitystä mittaavan indikaattorin saldoluku on pudonnut miinus 2,6:een, kun viime talvena lukema liikkui yli 20:ssä. Indikaattori kertoo kuluttajien arvioista, missä tilanteessa Suomen talous on vuoden kuluttua.

Neljästä osasta koostuva kuluttajien luottamusindikaattori on liukunut joulukuussa arvoon 16,1 marraskuun 18,3 pisteestä. Vuosi sitten indikaattorin saldoluku oli 24,0.

Suomen taloutta koskevan epäluottamuksen vastapainoksi kuluttajat arvioivat oman rahatilanteensa erittäin hyväksi. Kuluttajat kokivat myös, että omalla kohdalla työttömyyden uhka on jatkanut vähenemistään. Sen sijaan odotukset yleisestä työttömyyskehityksestä ovat heikentyneet.

– En minä vielä sanoisi, että mentäisiin taantumaan. Se tarvitsisi lisää huonoja uutisia, Kangasharju sanoo.

Teollisuuden luottamus heikentynyt

Myös teollisuuden luottamus on heikentynyt joulukuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Luottamusindikaattorin saldoluku oli +2, kun marraskuussa lukema oli +6.

– Vientikysyntä ei enää kasva samaan malliin kuin alkuvuonna ja viime vuonna. Investoinnit ovat kääntyneet heikompaan. Kone- ja laiteinvestoinnit vähenevät. Rakentaminen vielä jatkuu, mutta rakennuslupien määrä on suorastaan romahtanut, Kangasharju luettelee.

Teollisuuden tuotanto-odotukset ovat kuitenkin pysyneet EK:n luottamusindikaattorin mukaan vahvoina. Tilauskanta on keskimääräistä suurempi, mutta sen taso on supistunut vähän.

– Paras nousu on ohi, mutta teollisuus ei vielä näe varsinaista taantumaa, Kangasharju tulkitsee.

Kotimainen kulutus pitää yllä

Kangasharjun mukaan kotimainen kulutus pitää Suomen taloutta yllä, kun kansainvälisen talouden veto on hiipumassa.

– Pitää odottaa sitä, millä tavalla heikompi suhdanne alkaa näkyä työmarkkinoilla. Ilman muuta työllisyyden kasvu hidastuu, mutta milloin se kääntyy miinukselle, jää nähtäväksi, hän aprikoi.

EK:n luottamusindikaattoreiden mukaan näkymät palveluyrityksissä ja vähittäiskaupassa eivät ole juurikaan muuttuneet marraskuusta.