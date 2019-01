Talousmahtien kauppaneuvottelut päätökseen – "Neuvottelujen pitkittyminen kertoo, että molemmat osapuolet ottavat tämän vakavasti"

Yhdysvallat ja Kiina ovat saaneet päätökseen kolmannelle päivälle venyneet kauppaneuvottelunsa. Keskustelujen jatkumista vielä keskiviikkona on pidetty myönteisenä merkkinä, vaikka kauppa- ja tullimaksuriidan keskiössä olevat maat eivät vielä ole kertoneet neuvottelujen tuloksista juuri mitään.

Kiinan ulkoministeriön mukaan tiedote neuvotteluiden sisällöstä on määrä julkaista myöhemmin. Ulkoministeriön tiedottajan Lu Kangin mukaan mahdollisesta hyvästä neuvottelutuloksesta hyötyy Kiinan ja Yhdysvaltojen lisäksi koko maailmantalous.

– Neuvottelujen pitkittyminen kertoo, että molemmat osapuolet ottavat tämän vakavasti, Lu sanoi.

Yhdysvallat ei kuitenkaan heti vahvistanut tietoa minkäänlaisen sopimuksen syntymisestä, kertoo Financial Times. Talouslehden mukaan analyytikot ovat varoittaneet, että Kiina tuskin on valmis tinkimään itselleen tärkeistä tavoitteista ja toisaalta on epäselvää, tyytyykö Yhdysvallat Kiinan lupaukseen lisätä sen tuotteiden ostoja.

Yhdysvaltain kaupallinen edustusto julkaisi myöhemmin keskiviikkona tiedotteen, jonka mukaan keskusteluissa olivat olleet esillä esimerkiksi Kiinan merkittävät maataloustuotteiden, teollisuustuotteiden ja energian ostolisäykset. Edustuston mukaan neuvotteluissa pyrittiin luomaan "reiluja, vastavuoroisia ja tasapainoisia" kauppasuhteita.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan osapuolet hiovat lausuntojaan yhdessä niin, että markkinoilla vakuututtaisiin neuvottelujen myönteisestä lopputuloksesta.

AFP:n mukaan yhdysvaltalainen alivaltiosihteeri kommentoi tapaamista medialle lyhyesti ja sanoi neuvottelujen sujuneen nähdäkseen hyvin.

Trump vähitellen valmis diiliin?

Markkinoille kolmannelle päivälle jatkuneet neuvottelut toivat positiivista virettä. Euroopassa keskeisillä osakemarkkinoilla Frankfurtissa, Pariisissa ja Lontoossa kurssit olivat noin prosentin nousussa. Myös Aasiassa ja Wall Streetillä takana oli vireä pörssipäivä.

– Kolmas neuvottelupäivä on tuonut toivoa siitä, etteivät kahden maailman suurimman talouden kauppajännitteet enää eskaloituisi. Lähellä presidentti Donald Trumpia olevat lähteet kertovat, että hän olisi vähitellen valmis diiliin, jotta osakemarkkinat piristyisivät, sanoi välitysliike XTB:n analyytikko David Cheetham.

Osaltaan pörssejä piristi raakaöljyn hinnannousu. 60 dollaria barrelilta ylittyi ensimmäistä kertaa yli kolmeen viikkoon.

Pekingissä vieraili myös Pohjois-Korean Kim

Samaan aikaan yhdysvaltalaisten kanssa Pekingissä vieraili Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un, jonka visiitistä ei tiedotettu etukäteen. Kim lähti junalla paluumatkalle keskiviikkona suunnilleen siihen aikaan, kun Yhdysvaltojen neuvottelijat suuntasivat kohti lentokenttää.

Kim ja Kiinan presidentti Xi Jinping keskustelivat tiistaina Kimin ja Trumpin mahdollisesta uudesta tapaamisesta, kertoi eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap nimettömiin lähteisiin viitaten. Kim ja Trump tapasivat kesäkuussa Singaporessa. Tapaamisen seurauksena allekirjoitettiin toiveikas julkilausuma aseriisunnasta, mutta sen käytännön toteutus ei juuri ole edennyt.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Kiinan edustajat ovat sanoneet, ettei Kimin vierailua ollut tarkoitus käyttää keppihevosena kauppaneuvotteluissa.