Taloustalo Kirrin taustayhtiö meni konkurssiin

Jyväskylän Kirrissä toimineen sekatavarakauppa Taloustalon taustalla ollut yhtiö SP House Oy on mennyt vararikkoon. Keski-Suomen käräjäoikeus asetti yhtiön konkurssiin sen omasta hakemuksesta keskiviikkona.

Hakemuksen mukaan yhtiö on maksukyvytön. Yhtiöllä on velkaa noin 173 000 euroa. Velkojina ovat Keski-Suomen Osuuspankki (163 687 euroa + korot), asianajotoimisto Juutilainen & Co Oy 5 681 euroa ja verohallinto (1 210 euroa).

Yhtiöllä on rahaa kahdella tilillä reilut 49 000 euroa. Lisäksi yhtiö omistaa farmarimallisen Volvon. Tilinpäätöstietojen mukaan SP Housen liikevaihto oli viime vuonna 610 000 euroa. Liiketoiminnan tulos oli tappiolla 24 000 euroa.

Yhtiön Facebook-sivujen mukaan Kirrin taloustavarakauppa sulki ovensa 26. elokuuta viime vuonna. Tiloissa on toiminut myös kirpputori.

Käräjäoikeus määräsi pesänhoitajaksi lakimies Juha Pekka Siltalan. Hän ei osannut vielä sanoa pyritäänkö kaupalle löytämään jatkajaa.