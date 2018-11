Talviterassi toi 50 uutta asiakaspaikkaa Trattoria Aukiolle

Jyväskylä on saanut uuden talviterassin, sillä hotelli Paviljongin yhteydessä toimivan ravintola Trattoria Aukion yhteyteen on rakennettu lähes 100 neliön talviterassi Veranta on valmistunut. Talviterassin ansiosta ravintola sai 50 uutta asiakaspaikkaa.

Solo Sokos Hotel Paviljongin laajennustyöt jatkuvat yhä. Laajennusosaan on tulossa 40 superior-tasoista huonetta. Hotellin laajennusosa valmistuu ensi kesän sesonkiin.

Lasiseinäinen Veranta on ympäri vuoden käytössä ja sen virallisia avajaisia vietetään perjantaina 23.11.

Uutta talviterassia on mahdollista varata myös yksityistilaisuuksiin.

Kuten Trattoria Aukiossa, myös Verannalla yksi toiminnan kulmakivistä on italialainen juoma, ruoka ja yhdessäolo. Samalla Trattoria Aukion lounas uudistuu.