Tanskalainen yökerhojätti tulee Jyväskylään – keväällä avattavan ravintolan pöydillä saa tanssia, henkilökunnalla tiukka pukukoodi

Tanskalainen yökerhojätti Rekom Group avaa yökerhon ja olutravintolan Jyväskylään kevään aikana. Runsaan 700 neliön kokonaisuus avataan Torikeskukseen entisen meksikolaisravintola Panzan ja osittain myös vaatekauppa Pukumiehen aiempiin tiloihin. Ravintolaan tulee noin 600 asiakaspaikkaa.

Tanskalaisketjun yli 50 brändistä Jyväskylään tuodaan Heidi’s Bier Bar, joka on päivisin avoinna olevan olutravintolan ja yökerhon yhdistelmä. Rekom Groupin maajohtajan Sebastian Pinomaan mukaan päivällä ja illalla on avoinna olutravintola, iltayöstä avautuu myös yökerho eli koko ravintola.

Pinomaan mukaan vielä on päättämättä, kuinka monena päivänä viikossa yökerho on avoinna Jyväskylässä. Tampereella ketjun yöravintola on avoinna perjantai- ja lauantai-iltaisin.

– Ravintolan pienempää osaa pyritään pitämään auki mahdollisimman laajasti, hän kertoo.

Pinomaan mukaan Heidi’s Bier Bar mukailee itävaltalaista tirolilaista after ski -konseptia yhdistettynä oktoberfestiin. Ravintolan henkilökunnan pukukoodi on tiukka: työasuina ovat perinteiset tirolilaiset asut.

– Tunnelma on kuin olutfestivaalilla. Ravintolassa saa tanssia pöydällä musiikin tahtiin, hän kertoo.

Yökerhon tärkein kohderyhmä on 18–22-vuotiaat nuoret.

Tanskalaisen investointiyhtiön Catacapin omistama Rekom on Pohjoismaiden suurin yökerhoketju. Vuonna 2007 perustettu yhtiö on laajentunut nopeasti ja sillä on jo yli 90 baaria, pubia ja yökerhoa Pohjoismaissa. Ketjulla on jo yli 2 500 työntekijää.

Suomeen Rekom tuli viime keväänä, ja nyt sillä on maassa neljä ravintolaa: kaksi Helsingissä sekä yksi Porissa ja Tampereella. Seuraavaksi ovat vuorossa avaukset Jyväskylässä ja Turussa. Pinomaan mukaan ketju katsoo rauhassa laajentumista Suomessa.

Jyväskylän-ravintolan tarkkaa avausajankohtaa ei Pinomaan mukaan vielä tiedetä, sillä päätös avajaispäivästä tehdään remontin edetessä.

Pinomaan mukaan ravintolan sijaintipaikan valinnassa painoi paljon se, että Väinönkadun pihakatuosuus valmistuu tänä vuonna.

– Ravintolan sijainti on todella hyvä, kun kävelykatu valmistuu.

Torikeskus menetti viime vuonna useita vuokralaisia, mutta nyt tilanne on paranemassa. Heidi’s Bier Bar ei ole ainoa keskuksessa kevään aikana aloittava ravintola. Lähiaikoina avataan Väinönkadun katutasossa artesaanipizzeria Pettola Lorenzo.

Torikeskuksen omistaa jyväskyläläisen kiinteistösijoittajan Timo Hällin yhtiö Business Network Oy. Hänen mukaansa syksyllä avattu K-Market on helpottanut kauppakeskuksen vuokrausneuvotteluja, sillä ruokakauppa on tuonut keskukseen uutta asiakasvirtaa.

– Olen erittäin iloinen Rekom Groupin kanssa tehdystä vuokrasopimuksesta. Kyseessä on meille iso asiakkuus. Jyväskylän keskustassa on ollut puutteita yökerhovalikoimassa, kun moni alan toimija on lopettanut, Häll sanoo.

– Meillä on useiden tahojen kanssa neuvotteluja Pukumiehen lopputilan vuokraamisesta, hän kertoo.

Hällin mukaan neuvottelut mahdollisten vuokralaisten kanssa kestävät usein kuukausia, jopa puoli vuotta.

Torikeskuksen koko pinta-ala on noin 12 000 neliömetriä. Hällin mukaan nyt tyhjillään on yhteensä noin 1 500 neliötä liike- ja toimistotilaa.