Tanskan kansankäräjät vaatii vastauksia Dansken rahanpesusotkusta

Tanskan kansankäräjillä järjestetään tänään kuuleminen Danske Bankin virolaisen tytäryhtiön rahanpesuvyyhdestä. Pankin kautta virtasi vuosina 2007–15 reilut 200 miljardia euroa, josta suuren osan epäillään olleen rahanpesua ja rahojen lähtöisin Venäjältä ja muualta entisestä Neuvostoliitosta.

Kuultavina ovat Dansken lisäksi Tanskan finanssivalvonta, Tanskan poliisin talousrikosyksikkö sekä Nordea .

– Toivon, että saamme tietää, miten helvetissä on mahdollista, ettei Danske Bankin johto reagoinut, vaikka sille toistuvasti ilmoitettiin rahanpesusta virolaisessa yksikössä. Danske ei ole edelleenkään antanut asiasta kunnollista vastausta, sanoi vasemmistolaisen yhtenäisyyslistan verovastaava Rune Lund.

Danske julkisti syyskuussa sisäisen selvityksen Viron-yksikön tapahtumista. Pankki ilmoitti viikonloppuna, ettei päivän kuulemisessa ole määrä julkistaa uutta tietoa asiasta.

Kuulemiseen osallistuu myös brittiläinen tietovuotaja Howard Wilkinson, joka kertoi pankille virolaisen yksikön ongelmista jo joulukuussa 2013.

Wilkinson sanoo Berlingsken haastattelussa, että Tanska on velvollinen selvittämään jupakan juuriaan myöten.

– Miksei pankin johto voinut vain hyväksyä, että he tekivät virheitä ja korjanneet tilannetta jo vuonna 2014? He mokasivat, ja koko tämän päivän jupakka on sen seurausta, Wilkinson sanoo lehdelle.