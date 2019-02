Tapani Rautiaisen Royal House osti Jyväskylän Kauppakulman – haluaa rakentaa pysäköintialueen paikalle asuntoja

Kauppakulman kiinteistö Jyväskylän keskustassa sai uuden omistajan helmikuun alussa. Kiinteistön osti Royal House, joka on paikallisen kiinteistösijoittajan Tapani Rautiaisen ja hänen vaimonsa omistama yhtiö.

Myyjänä oli ruotsalaisen pääomasijoittajan Niamin rahasto Nordic Tower East Holding Oy. Osapuolet eivät julkistaneet osakekaupan hintaa.

Runsaan 9 800 neliön tontilla on huoneistoalaltaan yli 8 200 neliön rakennus. Suurin vuokralainen on vaatekauppa Halonen, jolla on sisaryhtiö Carlsonin kanssa tiloja kahdessa kerroksessa.

Rakennuskokonaisuus säilyy nykyisellään pitkään, sillä Halosen ja Carlsonin vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2028 asti. Myös muut vuokralaiset jatkavat talossa.

Rautiainen etsii vuokralaista rakennuksen alakertaan noin tuhannen neliön tilaan, joka nykyisin on Halosen Outlet-myymälän käytössä.

Ostajaa kiinteistössä kiinnosti myös iso pysäköintialue, jossa olisi runsaasti tilaa lisärakentamiselle.

– Aion hakea tontille kaavamuutosta. Tarkoitus on rakentaa tonttia asuntopainotteisesti, Rautiainen kertoo.

Hänen mukaansa rakentamaan päästäneen muutaman vuoden kuluttua. Asuntojen määrä hän ei lähde vielä arvioimaan.

Asuntojen rakentaminen Kauppakulman pysäköintialueen paikalle sopinee hyvin myös Jyväskylän kaupungille. Tämä haluaa kaksinkertaistaa keskustan asukasmäärän nykyisestä noin 15 000 asukkaasta.

Kiinteistökauppa tuo selkeyttä Kauppakulman tilanteeseen. Eri toimijat ovat suunnitelleet tontille lisärakentamista 1980-luvun lopun nousukaudelta lähtien. 2000-luvun alussa tontille suunniteltiin jopa Stockmannin tavarataloa.

Viimeksi kuusi vuotta sitten Kauppakulmaan suunniteltiin 14 700 kerrosneliön kauppakeskusta, jonka ylimpiin kerroksiin olisi tehty asuntoja. Nykyinen rakennus olisi purettu lukuun ottamatta vanhaa kivitaloa.

Rakennusliike Lemminkäinen Talo esitteli suunnitelmia tuolloin julkisuudessa. Keskisuomalaisen tietojen mukaan yhtiön investointipäätös Kauppakulmaan kaatui loppumetreillä. Kauppakeskuksen ja asuntojen oli määrä valmistua vuonna 2016.

Kun uudisrakentamisesta ei tullut mitään, kiinteistönomistaja haki tiloille uutta käyttöä, sillä valtaosa liiketiloista oli tuolloin tyhjillään.

Seuraavassa vaiheessa Kauppakulman keskeiset liiketilat saneerattiin Haloselle, jonka tavaratalo avattiin Kauppakulmassa maaliskuussa 2015.

Kauppakulma kertoo paljon Suomen taloushistoriasta. Osuuskauppa Mäki-Matti perusti Kauppakatu 32:een päämyymälänsä vuonna 1916. Vuonna 1929 se rakensi paikalleen uuden ”keskustoimitalon”, jota 1960-luvun alussa laajennettiin.

Mäki-Matti omisti kiinteistön, kunnes se fuusioitui E-osuuskunta Ekaan 1980-luvun alussa. Eka-yhtymäksi muuttunut yritys myi nykyisen Kauppakulman samaan konserniin kuuluvalle Rakennuskunta Hakalle.

Sen jälkeen omistajia olivat Keski-Suomen Säästöpankki ja Suomen Säästöpankki Keski-Suomi. 1990-luvun pankkikriisin jäljiltä omistajiksi tulivat roskapankki Arsenal ja valtion kiinteistösijoitusyhtiö Kapiteeli, kunnes Kauppakulma päätyi ulkomaisille pääomasijoittajille.