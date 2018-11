Teheranilaiskauppias suree tyhjiä hyllyjään, kun Yhdysvallat kiristää pakoteruuvia

Epävarmuus Yhdysvaltojen pakotteiden seurauksista heiluttaa niin Iranin taloutta kuin kansainvälisiä öljymarkkinoita. Yhdysvaltojen uudet, entistä kireämmät pakotteet astuvat voimaan maanantaina. Pakotelistalla on satoja toimijoita. Lisäksi Yhdysvallat sulkee Iranin ulos maksuvälitysjärjestelmä Swiftistä ja maan öljynvientiä rajoitetaan.

Iranin pääkaupungissa Teheranissa 70-vuotias Heidar Fekri on myynyt teollisuustarvikkeita läpi viime vuosikymmenten mullistusten, mutta nyt hän epäilee ensimmäistä kertaa selviytymistään.

– Hyllyni ovat tyhjiä, varastoni on tyhjillään ja pian minun on pantava lappu luukulle. Tämä on ollut koko elämäni.

– En selviä pitkään sen jälkeen, kun ovi menee kiinni, Fekri sanoo.

Fekri on tuonut pumppuja ja poria Euroopasta 47 vuoden ajan, mutta talouden epävarmuus on johtanut siihen, ettei hän ole tuonut uusia tarvikkeita yli vuoteen.

– Myynti on laskenut 90 prosenttia verrattuna puolen vuoden takaiseen tilanteeseen.

Pakotteet vaikuttavat Iranissa laajalti läpi yhteiskunnan, sillä maa on monin tavoin riippuvainen kansainvälisistä toimitusketjuista. Iranin taloudessa on ollut ongelmia jo pitkään, mutta tänä vuonna maan valuutan rialin arvo on romahtanut ja ulkomaisia yhtiöitä on lähtenyt maasta sankoin joukoin.

Yhdysvaltojen paluu pakotteisiin on seurausta presidentti Donald Trumpin toukokuisesta päätöksestä jättää Iranin ydinsopimus. Sopimuksen muut osapuolet, eli Britannia, Ranska, Saksa ja EU, ovat tuominneet Yhdysvaltojen vetäytymisen.

Raakaöljyn hinta saattaa nousta

Pakotteiden seurauksena raakaöljyn hinnan odotetaan nousevan, sillä ne kohdistuvat muun muassa Iranin öljynvientiin.

Iran on öljyntuottajamaiden järjestön Opecin kolmanneksi suurin tuottajamaa. Muiden öljyntuottajamaiden odotetaan pumppaavan maailmalle entistä enemmän öljyä, kun pakotteet rajoittavat Iranin kauppaa. Saudi-Arabia on esimerkiksi ilmoittanut, että se pystyisi täyttämään pakotteiden synnyttämän aukon, mutta markkinoilla väitteeseen on suhtauduttu epäilevästi.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo kertoi perjantaina, että poikkeuksena kahdeksan maan sallitaan ostaa öljyä Iranista. Pompeo ei maininnut maita, mutta ainakin Kiina hankkii jatkossakin öljyä Iranista. Joukossa lienevät myös Turkki, Intia, Etelä-Korea ja Japani.

Paineet voivat vielä kasautua Yhdysvaltojen niskaan, arvioi energiamarkkinoita seuraavan Energy Aspectsin analyytikko Riccardo Fabiani.

– Jos hinnat alkavat jälleen nousta tai joku toinen merkittävä tuottajamaa joutuu hankaluuksiin, voi Yhdysvalloilla olla paineita lisätä uusia poikkeuksia, Fabiani sanoo.

Lokakuun alussa Pohjanmeren Brent-laadun hinta ylitti 85 dollaria tynnyriltä, mutta sittemmin hinta on luisunut alas yli 10 dollaria.

Vaikutuksia myös Suomeen

Suomalaisyrityksiin pakotteiden on arvioitu heijastuvan rahaliikenteen kautta.

Elinkeinoelämän keskusliiton kehittyvien talouksien johtaja Petri Vuorio arvioi perjantaina, että suomalaisyrityksillä on ollut vireillä miljardin euron verran sopimuksia. Nyt ne peruuntuvat, kun Iran sulkeutuu monilta osin.

Viime vuonna Suomen vienti Iraniin oli 115 miljoonaa euroa.