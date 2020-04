Teknologiateollisuus arvioi: Vientiyrityksillä tarve 3–5 miljardin euron suorille tuille

Teknologiateollisuus ry arvioi, että valtion on valmistauduttava tukemaan vientiyrityksiä miljardiluokan tuilla. Yhdistyksen toimitusjohtajan Jaakko Hirvolan mukaan elinkelpoisten yritysten suoran tuen tarve voi olla 3–5 miljardia euroa tai jopa enemmän.

Hirvola korostaa, että koronakriisistä taloudelle aiheutuva tilanne on epävarma ja arvioidun summan on tarkoitus toimia signaalina tuen tarpeesta. Olennaista tarvittavan tuen laajuudessa on koronaviruksen vuoksi säädettyjen rajoitustoimien purkaminen niin Suomessa kuin maailmalla.

– Kun Suomi on niin vientivetoinen talous, paljon riippuu siitä, miten erityisesti Euroopassa rajoituksia päästään purkamaan ja siellä kysyntä kasvamaan, Hirvola sanoo STT:lle.

Tarjouspyynnöt vähentyneet tuntuvasti

Teknologiateollisuuden selvityksen mukaan alan yrityksille tulleiden tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt tuntuvasti. Yritykset odottavat pohjakosketusta vasta loppuvuodesta, koska aiemmin tehdyistä tilauksista riittää vielä töitä joksikin aikaa.

– Toki joillakin yrityksillä menee edelleen varsin hyvin. Kaikki yritykset joutuvat joka tapauksessa suunnistamaan sakeassa sumussa, ja kriisitilanteet ovat omiaan vain kasvattamaan yritysten välisiä eroja, yhdistyksen pääekonomisti Petteri Rautaporras sanoo tiedotteessa.

Alan tarjouspyyntöjä mittaava saldoluku oli Teknologiateollisuuden kyselyssä heikoin sitten finanssikriisin. Saldoluku on saatu vertaamalla niiden yritysten määrää, jotka ovat kertoneet tilausten laskeneen, pysyneen samalla tasolla tai nousseen. Kysely järjestetään normaalisti vuosineljänneksittäin.

Panostuksia kaivataan tutkimukseen ja innovaatioihin

Tämän hetken arvion mukaan lomautukset tulevat jossain määrin koskettamaan kolmasosaa alan henkilöstöstä.

Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola vaatii yritysten toipumisen tukemiseksi mittavia panostuksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Hän kaipaa esimerkiksi julkisia hankintoja, Vaken ilmastorahaston käynnistämistä ja Business Finlandin veturiohjelman rahoituksen kolminkertaistamista.

– Lisäsatsauksia tarvitaan myös koulutukseen sekä täsmätoimia kriisin vuoksi lomautetuille ja työttömäksi jääville, sanoo Hirvola.