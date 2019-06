Telia luopuu lankapuhelinpalveluista – Kohta puhelinlangat eivät enää laula

Telia ilmoitti tammikuussa lakkauttavansa lankapuhelinpalvelunsa vuoden 2019 kuluessa. Ensimmäinen erä poistuvia liittymiä suljettiin kesäkuun alussa.

Telia lankapuhelinverkon alasajo on edennyt kevään aikana suunnitellusti, kun runsaat 4 000 kuluttajaliittymää on irtisanottu. Myös yritysasiakkaiden lankaliittymien päättäminen on edennyt vauhdilla.

Osa liittymistä on ollut käyttämättömiä, mutta puolet kuluttajista jatkaa vanhan lankapuhelinnumeron käyttämistä mobiilitekniikalla.

– Telia on järjestänyt korvaavia palveluita niitä halunneille asiakkaille. Monet käyttävät vanhaa lankapuhelinnumeroa nyt mobiilissa, kertoo Telia Finlandin teknologiajohtaja Jari Collin.

Lankapuheluiden päättyessä Telia purkaa lankapuhelinverkon keskuksia, keskittimiä ja muita laitteita. Lankapuhelinpalveluiden päättyminen ei koske kupariyhteydellä toimivia laajakaistaliittymiä.

Lankapuhelinverkossa käytettävät laitteet ovat vanhentuneita ja käyttö on vähentynyt nopeasti. Lankapuheluiden osuus Suomen puhelinliikenteestä on vain kolme prosenttia, ja lankapuheluiden määrä Telian verkossa on laskenut tällä vuosikymmenellä 20–25 prosenttia vuodessa.