Telia pääsee pitkään hiertäneestä kiistakapulasta eroon – myy osuutensa Turkcellista

Teleyhtiö Telia myy vähemmistöosuutensa turkkilaisesta Turkcell Holding -yhtiöstä, joka on pääomistaja Turkin suurimmassa teleoperaattorissa Turkcellissa. Ostaja on Turkin valtion sijoitusrahasto ja kauppahinta on 530 miljoonaa dollaria (470 miljoonaa euroa).

Osapuolet sopivat samalla, että kaikki Telian Turkcell-omistukseen liittyvät lukuisat oikeuskiistat raukeavat. Oikeudessa on taitettu peistä Turkcellin hallinnasta jo vuodesta 2005 asti.

Telia on viime vuosina järjestelmällisesti hankkiutunut eroon omistuksista Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkopuolella.