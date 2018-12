Telian ex-johtaja katsoo joutuneensa syntipukiksi Uzbekistanin korruptiojutussa – tuomio tulossa helmikuussa

Telian entinen toimitusjohtaja Lars Nyberg katsoo, että hänet ja muut Uzbekistanin korruptiojupakassa syytetyt yritetään järjestää syntipukeiksi Yhdysvalloissa vireillä olevaan esitutkintaan.

Nyberg sanoo, että Telia pyrkii ilmeisesti sopimaan amerikkalaisviranomaisten kanssa alentaakseen Yhdysvalloissa mahdollisesti määrättäviä sakkoja. Yhdysvaltojen oikeusministeriö on aloittanut tutkinnan tapauksessa. Amerikkalaisen lainsäädännön mukaan rikosta voidaan epäillä, jos epäillyt lahjukset on maksettu dollareissa tai jos asiaan liittyvää viestintää on kulkenut amerikkalaisen sähköpostiserverin kautta.

Telia tai Yhdysvaltojen oikeusministeriö eivät halunneet kommentoida tutkintaa uutistoimisto TT:lle.

Nyberg epäilee, että vaikka hänet ja muut Ruotsissa syytetyt Telia-johtajat vapautettaisiin Tukholman oikeudenkäynnissä, voi edessä olla uusi oikeudenkäynti Yhdysvalloissa.

– Asianajajani neuvoi minua olemaan matkustamatta Yhdysvaltoihin, Nyberg sanoi.

Nyberg on Telialle katkera, koska yhtiö ei ole ollut häneen yhteydessä viiteen vuoteen kysyäkseen hänen näkemystään tapauksesta. Nyberg joutui jättämään Telian toimitusjohtajan paikan vuonna 2013 sen jälkeen kun lahjusjupakka oli tullut julki.

Tuomio tulossa helmikuussa

Tukholmassa päättyneessä oikeudenkäynnissä syyttäjä vaatii vuosien vankeustuomiota Nybergille, Telian ex-johtaja Tero Kivisaarelle ja yhtiön entiselle juristille. Syyttäjä Gunnar Stetler vaatii kovinta rangaistusta Kivisaarelle, joka vastasi Telian liiketoiminnasta Keski-Aasiassa. Hänelle Stetler vaatii seitsemän vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeustuomiota. Nybergille ja juristille riittäisi syyttäjän mukaan lyhyempi tuomio.

Telian johtajien epäillään järjestäneen välikäsien kautta 300 miljoonan eurojen voitelurahat Uzbekistanin diktaattorin tyttärelle Gulnara Karimovalle mobiilitoimilupien saamiseksi. Kaikki kolme syytettyä ovat kiistäneet syytteet.

Puolustus on vedonnut siihen, ettei Karimovalla ollut Uzbekistanissa virallista asemaa, joten Ruotsin aiemman korruptiolainsäädännön perusteella häntä ei ollut mahdollista lahjoa. Lisäksi puolustus katsoo, ettei Karimovan osuudesta ollut varmaa tietoa siinä vaiheessa, kun Telia lähti Uzbekistaniin vuonna 2007.

Tuomiota Tukholmassa käydyssä oikeudenkäynnissä odotetaan 15. helmikuuta.