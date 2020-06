Teollisuusliitto aloittaa viiden päivän lakon Granossa – "Tämä tuli täysin puskista"

Teollisuusliitto ilmoittaa aloittavansa ensi keskiviikkona viiden päivän lakon paino- ja tulostuspalveluja tarjoavassa Granossa . Lisäksi Teollisuusliitto julistaa yritykseen ylityökiellon, joka alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaina 21. kesäkuuta.

Syynä työtaistelutoimiin on Teollisuusliiton mukaan se, että Grano on kieltäytynyt noudattamasta media- ja painoalan yleissitovaa työehtosopimusta eikä ole tunnustanut sopimuksen mukaista luottamusmiesjärjestelmää.

Granon toimitusjohtajan Pekka Mettälän mukaan työtaistelutoimet tulivat täytenä yllätyksenä.

– Koko työnseisaus ja ylityökielto tulivat työnantajalle täysin puskista, Mettälä sanoi STT:lle.

Kiistan taustalla on työehtosopimuksen vaihto. Granossa sovellettiin aiemmin tulostusalan sopimusta, jossa toisena osapuolena oli Palvelualojen ammattiliitto PAM.

PAM kuitenkin luopui tästä sopimuksesta, koska se katsoi, ettei samalla toimialalla ole järkevää olla kahta toisistaan poikkeavaa työehtosopimusta. Noin 1 200 alan sopimuksen piirissä olevaa työntekijää siirtyi Teollisuusliiton media- ja painoalan sopimuksen piiriin. PAMin neuvottelema sopimus umpeutui helmikuussa.

– Kyseinen sopimus on nyt ainoa graafisen alan yleissitova työehtosopimus, jota työnantajien on siis noudatettava, Teollisuusliitto linjaa.

Grano haluaa neuvotella

Mettälän mukaan helmikuun jälkeen on käyty neuvotteluja sekä työpaikkatasolla että liittojen välillä.

– Asia on keskeneräinen. Meillä on erilaiset näkemykset, ja me emme ole löytäneet ratkaisua, Mettälä sanoi.

Lakon piirissä on yli 500 Granon työntekijää. Lakko ei kuitenkaan koske terveydenhuollon suojavarusteiden valmistusta, jonka Grano on koronakriisin myötä aloittanut.

– Työntekijäpuolella kuitenkin pelätään, että yrityksen sopimuksista piittaamaton toiminta vaarantaa tämän uuden liiketoimintamuodon tulevaisuuden, sillä julkisiin hankintoihin liittyy yhtenä kriteerinä yleissitovan työehtosopimuksen noudattaminen yrityksessä, Teollisuusliitto varoittelee.