Teollisuusliitto asetti LapWallin hakusaartoon – Suomen Yrittäjät syyttää väärien tietojen levittämisestä

Teollisuusliitto on asettanut LapWall -yhtiön puuelementtitehtaan Pyhännällä hakusaartoon. Liiton jäseniä kehotaan olemaan hakeutumatta yrityksen palvelukseen.

Hakusaarron syyksi kerrotaan yrityksen syrjivä toiminta. Bonuksia on liiton mukaan jaettu muun muassa sillä perusteella, että työntekijä on eronnut Teollisuusliitosta tai ei osallistu liiton julistamaan lakkoon. Lisäksi yhtiö on liiton mukaan jättänyt noudattamatta työehtosopimuksen määräystä ay-jäsenmaksujen perinnästä.

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula syyttää liittoa vääristä tiedoista. Hänen mukaansa tiedossa ei ole, että LapWall olisi maksanut bonuksia liitosta eroamisesta.

Makkulasta liittojen jäsenmaksujen perintä ei kuulu yleissitovuuden piiriin eikä järjestäytymättömien yritysten tarvitse niitä periä.

Kiista kärjistyi viime syksynä, kun Teollisuusliitto pani toimeen kolmipäiväisen poliittisen lakon irtisanomislain muutoshanketta vastaan.