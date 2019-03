Teollisuusliitto asetti LapWallin hakusaartoon

Teollisuusliitto on asettanut LapWall -yhtiön puuelementtitehtaan Pyhännällä hakusaartoon. Liitto kehottaa jäseniään olemaan hakeutumatta yrityksen palvelukseen.

Teollisuusliiton mukaan hakusaarron syynä on yrityksen syrjivä toiminta. Bonuksia on jaettu muun muassa sillä perusteella, että työntekijä on eronnut Teollisuusliitosta tai ei osallistu liiton julistamaan lakkoon.

Kiista kärjistyi viime syksynä, kun Teollisuusliitto pani toimeen kolmipäiväisen poliittisen lakon irtisanomislain muutoshanketta vastaan.