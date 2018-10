Teräsjättien fuusiolle kapuloita rattaisiin – EU syynää Tata Steelin ja ThyssenKruppin yhdistymisen

EU-komissio ilmoittaa aloittavansa syventävän tutkinnan kahden suuren teräsyhtiön yhdistymisestä. Saksalainen ThyssenKrupp ja intialainen Tata Steel kertoivat kesällä aikovansa yhdistää terästuotantonsa.

Komissio ilmoitti selvittävänsä, johtaako yhdistymishanke kilpailun vähentymiseen tiettyjen korkealaatuisten erikoisterästen tuotannossa. Kilpailukomissaari Margrethe Vestager muistutti, että terästä käyttävä teollisuus työllistää EU-maissa yli 30 miljoonaa ihmistä.

– Teräs on keskeinen välituote monissa tavaroissa joita me käytämme päivittäin ja kilpailukykyiset teräksen hinnat ovat olennainen tekijä Euroopan taloudessa. Siksi meidän on tutkittava tarkasti, miten Tata Steelin ja ThyssenKruppin terästeollisuuksien yhdistäminen vaikuttaa kilpailuun teräsmarkkinoilla, sanoi Vestager.

Syyniin joutuvat muun muassa autoteollisuuden, pakkausteollisuuden ja sähkölaitteiden tuotannossa käytetyt teräslaadut.

Komission tutkinta voi kestää maaliskuun puoliväliin.

Jos teräsyhtiöt saavat luvan edetä, tulee uudesta yhtiöstä Euroopan toiseksi suurin terästuottaja ArcelorMittalin jälkeen. Uuden yhtiön nimeksi on tulossa ThyssenKrupp Tata Steel, ja pääkonttori on määrä sijoittaa Hollantiin.

Yhdistymisen toivotaan tuottavan 400–500 miljoonan euron säästöt tuotannon tehostamisesta. Uudella yhtiöllä on noin 48 000 työntekijää 34 toimipaikassa. Se tuottaa vuodessa 21 miljoonaa tonnia terästä, ja liikevaihto nousee noin 15 miljardiin euroon.