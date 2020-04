Teräsyhtiö SSAB ja Konecranes lomauttavat henkilöstönsä Suomessa

Teräsyhtiö SSAB lomauttaa koko henkilöstönsä Suomessa, lukuun ottamatta tytäryhtiöitä Ruukki Constructionia ja Tibnoria . Lomautukset koskevat noin 4 100:aa työntekijää, yhtiöstä kerrotaan STT:lle.

Lomautukset kestävät keskimäärin kolme viikkoa huhti-kesäkuun aikana. Lomautukset kohdentuvat eri toimintojen ja tuotantolinjojen kesken kuormitustilanteen mukaisesti.

Yhtiö kertoo leikkaavansa terästuotantoa heikentyneen kysynnän mukaisesti. Huhtikuussa Raahen terästehtaan toinen masuuni suljetaan väliaikaisesti.

SSAB aloitti yt-neuvottelut lomautuksista viime viikolla koronaviruspandemian heikentämän markkinatilanteen vuoksi.

Konecranesilla lomautusten piirissä noin 2 000

Myös nosturivalmistaja Konecranes lomauttaa koko henkilöstönsä Suomessa. Päätös koskee noin 2 000:ta työntekijää. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää tämän vuoden aikana.

Yhtiö kertoo etsineensä kustannussäästöjä aktiivisesti kaikissa toiminnoissa maailmanlaajuisesti. Konecranes aloitti yt-neuvottelut viime viikolla koronaviruspandemian aiheuttamien liiketoimintavaikutusten vuoksi.

Koronapandemia on näkynyt Suomen taloudessa laajana yt-neuvotteluiden aaltona, jotka ovat pääsääntöisesti koskeneet lomautuksia. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoi eilen, että sen ylläpitämän seurannan mukaan uusia lomautettuja on noin 85 000 ja uusia työttömiä noin 12 000. Seuranta ei sisällä alle 20 hengen työpaikkoja, joten todellinen luku on suurempi.