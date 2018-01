Terrafamen tuotanto ja liikevaihto kasvoivat, toiminta yhä tappiolla

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju arvioi, että kaivosyhtiö Terrafame selviytyy näillä näkymin tämän hallituskauden ajan ilman uutta rahoitusta valtiolta. Oksaharjun mukaan yhtiön osavuosikatsaus viime loka-joulukuulta ei kuitenkaan muuta suurta kuvaa yhtiön tilanteesta, sillä varsinainen liiketoiminta on edelleen miinuksella.

Valtio on sijoittanut Talvivaaran entiseen kaivostoimintaan yhteensä yli puoli miljardia euroa.

– Siitä ollaan vielä hyvin kaukana, että saataisiin todellista tuottoa investoidulle pääomalle, Oksaharju sanoi STT:lle, eikä ryhtynyt arvioimaan milloin tämä voisi toteutua.

Nikkelin ja sinkin hinta nousussa

Terrafamen tuotanto on kasvanut niin, että nikkeliä tuotettiin loka-joulukuussa 5 840 tonnia ja sinkkiä 13 772 tonnia. Nikkelin tuotanto kasvoi edellisvuodesta noin kuusi prosenttia ja sinkin tuotanto 12,5 prosenttia. Molempien Terrafamen päätuotteiden maailmanmarkkinahinta on ollut nousussa, joskin nikkelin hinta on edelleen alhaisempi kuin pitkän ajan keskiarvo.

Terrafamen koko vuoden tulos jäi kuitenkin 6,4 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Vuonna 2016 tappiota kertyi reilut 134 miljoonaa euroa.

Koko vuoden liikevaihto yli kaksinkertaistui 218,8 miljoonaan euroon edellisvuoden 101 miljoonasta eurosta. Yhtiössä arvioidaan, että tuotannon ylösajovaihe olisi ohi vuonna 2019, minkä jälkeen liikevaihdon kasvuvauhti tasaantuu.

Uraanilupaa odotetaan tänä vuonna

Yhtiö jätti syksyllä hakemuksen saada ottaa talteen myös uraania. Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen arvioi, että valtioneuvoston hyväksyntä voitaisiin saada tämän vuoden loppuun mennessä ja että tuotanto voisi alkaa kahden vuoden sisällä. Säteilyturvakeskus antoi joulukuussa luvan aloittaa uraanin talteenoton laboratoriotutkimukset.

Takavuosina Talvivaaraa riivanneiden vesiongelmien ei Lukkaroisen mukaan pitäisi toistua.

– Meillä on tällä hetkellä vesivarannot hyvin alhaalla. Meillä on lähes vuoden sadantaa vastaavat varastotilat alueella ja hyvin toimivat vedenpuhdistusjärjestelyt, Lukkaroinen sanoi.