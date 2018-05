Terveystalo tiedottaa ostavansa Attendon terveyspalvelut Suomessa 233 miljoonalla eurolla. Jos Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy kaupan, se toteutuu loppuvuodesta 2018.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella Terveystalon ja Attendon Suomen-toimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 924 miljoonaa euroa. Terveyspalvelualan työntekijöitä yrityksillä on yhteensä 12 000 henkeä.

Kaupan jälkeen Terveystalo on selvästi suurempi kuin alan seuraavaksi isoin yritys Mehiläinen, jonka liikevaihto oli viime vuonna 755 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 6 400 henkeä.

Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen perustelee kauppaa sillä, että Terveystalo saa haltuunsa paljon sellaisia palveluita ja toimipaikkoja, joita sillä ei vielä ole.

Attendo keskittyy jatkossa hoivapalveluihinsa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, kertoo Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen.

Terveystalo on listattu Helsingin pörssiin. Attendo on listattu Tukholman pörssiin ja sillä on toimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on aiemmin ilmaissut huolensa suurten terveyspalveluyritysten yhdistymisestä. Sen mukaan alan keskittyminen kaventaa saatavilla olevia vaihtoehtoja ja saattaa vaikuttaa sote-uudistuksen valinnanvapauden täysimääräiseen toteutumiseen.