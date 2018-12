Terveystalon ja Attendon jättikauppa toteutumassa – Kilpailu- ja kuluttajavirastolta vihreää valoa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hyväksynyt Suomen suurimpiin terveysyhtiöihin kuuluvien Terveystalon ja Attendon välisen yrityskaupan. Terveystalo on ostamassa Attendon Suomen terveyspalvelut 233 miljoonalla eurolla.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. Vaikka yrityskaupan molemmat osapuolet toimivat terveyspalvelujen markkinoilla, Attendo ja Terveystalo tuottavat sote-uudistusta edeltävässä markkinatilanteessa erilaisia palveluja erilaisille asiakasryhmille, KKV katsoo selvityksessään.

KKV:n mukaan Terveystalo on keskittynyt yritysten työterveyspalveluihin ja on vahva toimija myös erikoissairaanhoidossa. Attendo taas on erikoistunut perusterveydenhuoltoon.

Yrityksillä on päällekkäistä toimintaa lähinnä terveyspalvelujen ulkoistusten markkinoilla. KKV:n selvitysten mukaan Terveystalon toiminta etenkin laajoissa ulkoistuksissa on kuitenkin ollut vähäistä, joten se on tuonut Attendolle vain rajallisesti kilpailupainetta. Attendon pääkilpailijat terveyspalvelujen ulkoistuksissa ovat olleet Pihlajalinna ja Mehiläinen .

Terveystalo oli ilmoittanut Attendo-kaupasta alun perin toukokuussa. Heinäkuussa KKV päätti ottaa yrityskaupan jatkokäsittelyyn. Lokakuussa markkinaoikeus pidensi käsittelyaikaa joulukuun puoliväliin saakka.