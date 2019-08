Terveystalon liikevaihto kasvoi yli kolmanneksen – taustalla Attendo-kauppa

Terveystalo kasvatti liikevaihtoaan vuoden toisella neljänneksellä yli kolmanneksen vuodentakaiseen verrattuna. Liikevaihto oli 258,6 miljoonaa euroa. Yhtiön oikaistu liikevoitto kasvoi 25,9 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin lukema oli 20,2 miljoonaa.

Toimitusjohtaja Yrjö Närhinen kommentoi kasvun johtuneen Attendon Suomen-terveyspalvelujen ostamisesta ja yrityksen omien toimintojen kasvun parantumisesta.

Attendo keskittyy kaupan jälkeen hoivaliiketoimintaan. Terveystalosta puolestaan muodostui selvästi terveysalan suurin yritys Suomessa. Kaupan hintalappu oli 233 miljoonaa euroa, ja se toteutettiin viime vuoden lopussa.

Yksityisten terveysjättien toiminta terveydenhuollossa on ollut paljon esillä, kun sosiaali- ja terveysalan uudistusta on kasattu. Valtiovalta on ollut huolissaan kuntien tekemistä ulkoistuksista, jotka sitovat palveluntuottajien käsiä pitkälle tulevaisuuteen.

Terveystalon toimitusjohtaja toteaa "vahvasti poliittisen spekulaation" tulevista lainsäädäntötoimista vaikuttavan yhtiön julkisen sektorin asiakaskysyntään. Terveysjätit ovat julkisuudessa vaatineet kuntien sote-palveluiden ulkoistamista rajoittavan lain kumoamista.

– Vaikka rajoitteiden tavoite voi olla oikea, pelkäämme, että nämä toimenpiteet johtavat vain lisääntyneeseen toimintaympäristöön liittyvään epävarmuuteen ja pahimmassa tapauksessa vähentävät palvelujen saatavuutta parantamatta kustannustehokkuutta, Närhinen toteaa tiedotteessa.