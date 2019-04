Terveysteknologian vienti nousi uuteen ennätykseen

Terveysteknologian vienti Suomesta nousi viime vuonna uuteen ennätykseen. Terveysteknologiaa vietiin viime vuonna 2,3 miljardin euron arvosta, missä oli kasvua edellisvuodesta 3,4 prosenttia.

Terveysteknologia ry:n mukaan ala on yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientialoista Suomessa. Terveysteknologia työllistää Suomessa etujärjestön mukaan jo yli 12 000 henkeä. Kasvun myötä alalle on tullut pulaa osaavista tekijöistä. Puutetta on erityisesti koodareista.