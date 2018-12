Tesla aloittaa Model  3 -uutuusmallin toimitukset Euroopassa helmikuussa

Sähköautoja valmistava Tesla kertoi keskiviikkona, että se aloittaa Model 3 -mallin autojen toimitukset Euroopassa helmikuussa. Ensimmäisenä Teslan uuden sähköauton saavat ne asiakkaat, jotka olivat varanneet autonsa jo maaliskuusta 2016 alkaen.

Teslan tiedottajan mukaan asiakkaita pyydetään vahvistamaan tilauksensa lähiviikkojen aikana. Yhtiö ei ole kertonut, montako Model 3 -autoa eurooppalaiset asiakkaat ovat varanneet.

Massamarkkinoille suunnattu Model 3 on Teslan tulevaisuuden kannalta avainasemassa, mutta yhtiö on kärsinyt vakavista ongelmista tuotannossa. Tämän vuoden aikana Tesla on kuitenkin pystynyt parantamaan tuotantotahtiaan.

Tesla toimitti ensimmäiset Model 3 -sähköautonsa asiakkaille Yhdysvalloissa viime vuoden kesällä.