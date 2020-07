Tesla kohosi Toyotan ohi maailman arvokkaimmaksi autonvalmistajaksi

Sähköautoja valmistava Tesla on kiilannut Toyotan ohi maailman arvokkaimmaksi autonvalmistajaksi, kertovat muun muassa Bloomberg ja Financial Times.

Teslan osake on vahvistunut tänään teknologiapörssi Nasdaqissa noin neljä prosenttia, ja yhtiön markkina-arvo on kohonnut suunnilleen 208 miljardiin dollariin. Toyotan markkina-arvo on noin 202 miljardia dollaria.

Yhdysvaltalaisen Teslan pörssiralli on viime aikoina ollut hurjaa. Yhtiön osakekurssi on yli kaksinkertaistunut vuoden alun jälkeen ja peräti viisinkertaistunut 12 kuukauden takaisesta.