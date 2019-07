The Voice of Finlandissa menestynyt Tony Romeo konkurssiin – "Huhuilta siivet: Ravintola Kipinää ei vaivannut asiakaskato"

Saarijärveläinen Tony Romeo -toiminimi on asetettu konkurssiin Verohallinnon hakemuksesta Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Konkurssihakemuksen mukaan yrityksellä on maksamatonta verovelkaa 32 139,13 euroa, joka tulee vielä vähentymään. Verovelan määrä on varovaisuusperiaatekin huomioiden 25 000–30 000 euroa.

Konkurssihakemuksessa tai -päätöksessä ei ole ilmoitettuna muita velkojia eikä velallisen varallisuutta.

Yrittäjä Tony Romeo Suomela pyysi kahdesti lykkäystä käsittelylle, joista ensimmäiseen Verohallinto suostui. Lisäksi Tony Romeo vastusti konkurssiin asettamista.

– Viimeiset puoli vuotta konkurssi oli uhannut liiketoimintaa, mutta koitin korjata tilannetta. Kaikkeni yritin, mutta en kyennyt lyhentämään verovelkaa riittävästi. Ehkä paras ratkaisu nyt kuitenkin oli tämä, sanoo Tony Romeo.

Tony Romeo kertoo olleensa toukokuusta asti myös palkkatöissä, jotta pystyisi maksamaan verovelan pois.

Tony Romeo on vuodesta 2012 lähtien keikkaillut laulajana ja tiskijukkana sekä pyörittänyt karaokeiltoja Tony Romeo -toiminimellään. Vuoden 2015 lokakuussa hän aloitti yrittäjänä Ravintola Kipinässä.

– Vuodesta 2015 pääpaino on ollut ravintolan pyörittämisessä. Haluan nyt heti katkaista huhuilta siivet: Kipinää ei suoranaisesti vaivannut asiakaskato. Toki toisinaan oli hiljaisempia iltoja, mutta asiakkaita kyllä kävi.

– Porukkaa oli myös alkanut käymää paremmin viime sekä tänä vuonna. Myös siksi harmittaa paljon, että tässä kävi näin.

Tony Romeo kertoo, että Ravintola Kipinä on auki vielä tämän ja ensi viikon. Tarkkaa sulkemispäivää hän ei osaa vielä sanoa, mutta siitä tullaan tiedottamaan Ravintola Kipinän Facebook-sivuilla.

Ennen ravintolayrittäjyyttä Tony Romeo on osallistunut Idols-laulukilpailuun vuosina 2007, 2008 sekä 2011. Lisäksi hän on näyttänyt osaamistaan X Factor -ohjelmassa vuonna 2009 sekä The Voice of Finlandissa vuonna 2012.

Vuonna 2012 Michael Monroe valitsi Tony Romeon omaan joukkueeseensa, kun saarijärveläinen esitti Paul Simonin säveltämän Silta yli synkän virran.