Thomas Cookin belgialainen tytäryhtiö meni konkurssiin

Belgialainen tuomioistuin on määrännyt brittiläisen matkanjärjestäjä Thomas Cookin belgialaisen tytäryhtiön konkurssiin. Thomas Cook Retail Belgium on matkakonsernin suurin tytäryhtiö Belgiassa. Sen kaatuminen uhkaa viedä työpaikan 500 ihmiseltä. Yhtiöllä on ollut 91 Thomas Cook ja Neckerman -nimillä toimivaa myyntikonttoria Belgiassa.

Neljä pienempää belgialaista tytäryhtiötä meni nurin jo viime viikolla.

Belgialaisyhtiö olisi halunnut jatkaa toimintaansa, mutta tuomioistuin ei pitänyt sitä elinkelpoisena, koska se ei ollut saanut kerättyä 5 miljoonan euron rahoitusta.

178-vuotias brittiläinen Thomas Cook meni konkurssiin viime viikolla pitkään jatkuneiden taloudellisten vaikeuksien jälkeen. Konkurssi vei työt 22 000 ihmiseltä.