TietoAkseli palkkaa 20 uutta osaajaa

Jyväskyläläinen taloushallinnon asiantuntijayritys TietoAkseli aikoo palkata tänä vuonna noin kaksikymmentä uutta työntekijää. Kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa toimiva yhtiö työllistää nykyisin 115 henkilöä.

– Rekrytoimme edelleen asiantuntijoita. Olemme olleet aktiivisia myös yritysostoissa ja katselemme edelleen avoimin silmin kiinnostavia mahdollisuuksia tukemaan liiketoimintamme eri osa-alueita, kertoo varatoimitusjohtaja Samuel Akselin.

TietoAkseli kasvanut kymmenen suurimman taloushallintoalan yrityksen joukkoon Suomessa. Vastatakseen kasvavaan kysyntään yhtiö järjestää liiketoiminta-alueitaan uudelleen.

– Perinteisen ydinliiketoimintamme talous- ja palkkahallinnon palveluiden rinnalla vahvistuneet taloudellisen neuvonannon, kuten talousjohtamisen, verotuksen ja yritys- ja rahoitusjärjestelyjen asiantuntijapalvelut ovatkin tuoneet merkittävän osan liikevaihtomme kasvusta, Akselin selvittää.

Uusi johtajia nimitettiin

Uudistuva yhtiö on tehnyt johtajanimityksiä. Uuden asiantuntijapalveluiden liiketoimintakokonaisuuden johtajaksi on valittu kauppatieteiden maisteri Antti Liimatainen. Hän vastaa edelleen myös konsernin tytäryhtiön, yrityskauppoihin erikoistuneen Vinanssi Corporate Financen liiketoiminnasta.

TietoAkselin uudeksi myynti- ja markkinointijohtajaksi on nimitetty Harri Kanerva, joka on myös yhtiön osakas. Hän on tehnyt pitkän uran taloushallinnon sekä asiantuntijayritysten toiminnanohjauksen parissa. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa ValueFrame Oy:n toimitusjohtajana. Kanerva toimii TietoAkselin myyntitiimin esimiehenä ja johtoryhmän jäsenenä.

TietoAkselin osakas ja aiemmin liiketoimintajohtajana työskennellyt Aki Vesin puolestaan siirtyy TietoAkselin talousjohtajaksi. Hän vastaa jatkossa TietoAkselin sisäisestä taloushallinnosta ja raportoinnin kehittämisestä.

TietoAkseli yhtiöiden toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Ikaalisissa, Ruovedellä, Mikkelissä, Pieksämäellä ja Oulussa.