TietoEVRY aloittaa yt-neuvottelut – Suomessa kyse enintään 90 tehtävästä

Suomalaisen Tiedon ja norjalaisen Evryn fuusiosta syntynyt ohjelmistoyritys TietoEVRY aloittaa yt-neuvottelut, jotka yhtiön mukaan vaikuttavat enintään 550 tehtävään globaalisti.

Yhtiöstä vahvistetaan, että neuvottelut koskevat henkilöstövähennyksiä. Suomessa kyse on enintään 90 työtehtävästä, kun Ruotsissa luku on enintään 160, Norjassa 150 ja lisäksi muissa maissa 150. Arvioiden mukaan henkilöstöneuvottelut saadaan käytyä vuoden loppuun mennessä. Neuvottelut liittyvät toimintojen sulauttamiseen, ja yhtiön mukaan tavoitteena on kilpailukykyinen kulurakenne.

Henkilöstövähennyksistä kerrottiin myös aiemmin keväällä

TietoEVRY kertoo edenneensä integraatiossaan suunnitellusti ja jatkaneensa toimintojensa yhdistämistä. Kilpailukykyä pyritään yhtiön mukaan kehittämään investoimalla uusiin teknologioihin, palveluihin ja kyvykkyyksiin, kuten pilvipalveluihin sekä design-osaamiseen ja data-analytiikkaan.

– Tänään julkaisemamme toimenpiteet edesauttavat kilpailukykymme säilymistä globaalisti kilpailuilla markkinoilla. Henkilöstöneuvottelut ovat aina raskaita ja teemme parhaamme tukeaksemme työntekijöitämme tässä tilanteessa. Samanaikaisesti jatkamme liiketoimintamme kokonaisvaltaista kehittämistä myös huomioiden koronapandemian tuomat vaikutukset, sanoo TietoEVRYn toimitusjohtaja Kimmo Alkio tiedotteessa.

TietoEVRY kertoi myös keväällä vähentävänsä väkeä yhdistymisen jälkeen päällekkäisyyksien karsimiseksi. Tuolloin neuvottelut koskivat Suomessa enintään 80 työpaikkaa.

Digitaalisia palveluita ja ohjelmistotuotteita tarjoava TietoEVRY työllistää maailmanlaajuisesti noin 24 000 ihmistä 90 maassa. Yhtiön liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja pääkonttori sijaitsee Suomessa.