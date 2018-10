Tiimityöllä saadaan usein hyviä tuloksia työelämässä, mutta aina se ei tee tiimin jäseniä tyytyväiseksi, kertoo tuore väitöskirja

Tiimityöllä saadaan usein hyviä tuloksia työelämässä. Jyväskylän yliopistossa tehty väitöskirja osoittaa, että organisaation asettamien tavoitteiden saavuttaminen ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti tiimin jäsenten tyytyväisyyttä.

‒ Haastattelemieni tiimityöntekijöiden mukaan tavoitteet saavutetaan toisinaan esimerkiksi ohittamalla tiimin jäsenten välisiä haasteita ja muita ongelmallisia kohtia. Eihän tiimityö silloin ole miellyttävää, hyvää tai edes sujuvaa. Tehokkaasta suorittamisesta tulisi siis siirtää huomio myös siihen, miten tavoitteita saavutetaan, korostaa filoso­fian maisteri Mitra Raappana.

Hän tutki väitöskirjassaan, mitä tiimien onnistuminen yhä teknologiavälitteisemmässä työelämässä on. Työelämän koventuneisiin vaateisiin on pyritty vastaamaan hyödyntämällä tiimityöskentelyä, jonka on ajateltu kehittävän organisaatioiden kilpailukykyä, innovatiivisuutta ja luovaa ajattelua.

– Tutkimukseni tulokset perustuvat työelämästä kerättyyn haastattelu- ja havainnointi­aineistoon, joten väitöskirja tuo kaivattua uutta ymmärrystä ja työelämään sovellettavia johtopäätöksiä.

Tutkimuksesta selviää, että tiimi­työntekijät pitävät työelämää jatkuvasti uudistuvana, talouskasvun ohjaamana sekä aiempaa kiireisempänä ja kuormittavampana. Työelämän tiimit ovat varsin tavoitteellisia, mutta tiimityön kaikkea potentiaalia ei kuitenkaan aina osata hyödyntää.

– Onnistuminen onkin huomattavasti moniulotteisempi ilmiö kuin annettujen tehtä­vien muodollinen suorittaminen.

Raappanan havainnoimissa tiimeissä niiden toteuttamat tehtävät olivat selvästi monipuolisempia ja monimerkityksisempiä kuin aiemmin on ymmärretty. Tiimit suorittavat monesti useita monitasoisia ja samanaikaisia tehtäviä.

– Vain osa tiimien tehtävistä on etukäteen ja ulkopuolelta annettuja. Osa niistä syntyy tiimin työskennellessä. Jotkin näistä tehtävistä voivat olla myös sellaisia, joita tiimissä ei tiedosteta, mutta jotka kehittyessään mahdollistavat jonkin uuden ja hyödyllisen syntymisen. Tällainen asia voi olla vaikkapa tiimin luottamuksen kasvaminen.

Viestintäteknologian käyttö on yleistynyt viime vuosina. Tämä heijastui kuitenkin oletettua vähemmän tiimien vuorovaikutukseen.

– Teknologian käyttö on verrattavissa muihin tiimiä ohjaaviin tekijöihin, kuten tiimin päätösvaltaan, normeihin tai aikatauluun, eikä se siten nouse erityiseksi osaksi tiimin onnistumista. Viestintäteknologian käytön tulisikin tukea tiimin tarpeita ja tavoitteita, Raappana muistuttaa.

