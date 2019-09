Tilastot julki: Asuminen 60 neliön kerrostaloasunnossa Laukaassa on vuodessa 500 euroa kalliimpaa kuin Jämsässä

Laukaa on yhä selkeämmin Keski-Suomen kallein kunta, kun tarkastellaan taloyhtiöiden kuntakohtaisia kiinteistönpidon kustannuksia. Kustannusten nousukin on ollut Laukaassa kovinta.

Alimmat kustannukset ovat edelleen Jämsässä.

– Kaukolämmön osuus kaikista kustannuksista on noin puolet, eli sillä on iso merkitys. Teollisuuspaikkakunnilla Jämsässä ja Äänekoskella nämä kulut ovat muita kuntia pienemmät, Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtaja Hannu Mähönen sanoi.

Laukaan kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä suhtautuu kriittisesti tulokseen asumisen kalleudesta kunnassa.

– En usko, että Laukaa on kallein kunta, jos kaikki asumisen kulut laskettaisiin, Kiiskilä arvioi.

Mähösen mukaan kustannuksiin on kyllä laskettu muun muassa hulevesimaksut ja vesihuollon perusmaksut, mutta tontin vuokrakuluja ei ole laskelmissa mukana.

– Hyvä huomio, se voisi olla mukana. Tavoitteena on tuoda vertailuun myös piilokuluja, joita ei aina huomata, kun lasketaan asumisen hintaa, Mähönen sanoi.

Mähönen totesi, että kustannukset on laskettu jokaisessa kunnassa samanlaisen taloyhtiön perusteella, jotta luvut ovat vertailukelpoisia. Keski-Suomen indeksitalo on 1975 rakennettu kolmikerroksinen, hissitön talo, jossa on 20 kappaletta 60 neliömetrin huoneistoja ja 35 asukasta.

Laukaassa osakas maksaa vertailun mukaan vastikkeessaan kiinteistökustannuksia ja hoitokuluja vuodessa lähes 500 euroa enemmän kuin Jämsässä. Keskimäärin niitä maksetaan 2 000 euroa vuodessa.

Vertailun kunnat näkyvät oheisessa taulukossa. Vaajakoski on erikseen mukana eri energiatoimittajan vuoksi. Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat näillä pakkakunnilla nyt keskimäärin 2,68 euroa asuinneliömetriltä kuukaudessa, mikä on 1,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Vuoden aikana kustannukset laskivat vain Viitasaarella, ja sielläkin vain 0,3 prosenttia. Kaikissa muissa kunnissa kustannukset nousivat, eniten Laukaassa 4,2 prosenttia ja Vaajakoskella 3,2 prosenttia.

Keski-Suomessa nousivat erityisesti kaukolämmön ja kiinteistösähkön kustannukset. Suurin euromääräinen korotus oli Laukaan vesi- ja jätevesikustannuksissa 5,5 senttiä neliömetriltä kuukaudessa.

– Tämä nousu perustuu kunnan mittaviin vesihuollon investointeihin, Kiiskilä sanoi.

Suhteellisesti suurin nousu oli Jyväskylän jätehuollon 30 prosenttia.

Laukaassa kustannukset olivat 3,01 euroa asuinneliömetriltä. Jämsässä kustannukset ovat olleet Keski-Suomen alimmat jo 10 vuoden ajan, niin nytkin: 2,32 euroa neliöltä kuukaudessa.

Kiinteistöyhdistys on vertaillut vuodesta 2005 lähtien taloyhtiön kiinteistöveroja sekä kaukolämmön, sähkön, veden ja jäteveden ja jätehuollon kustannuksia alueen suurimmissa kunnissa. Vertailussa käytetään kaikkialla samanlaista niin sanottua indeksitaloa ja kulloinkin voimassa olevia hintoja ja maksuperusteita. Tällaiset kustannukset muodostavat yleensä noin puolet taloyhtiön hoitokuluista.

Kiinteistöliiton valtakunnallisessa indeksitalovertailussa Keski-Suomesta ovat mukana Jyväskylä ja Jämsä. Tulokset eivät ole vertailukelpoisia keskenään, koska indeksitalot ovat erilaisia.