Tjäreborgin jälkeen norjalaismiljardööri hamuaa Suomesta uusia hotelleja pääkaupunkiseudun ulkopuolella

Norjalaisen hotellimoguli Petter Stordalenin tavoitteena on omistaa viidessä vuodessa 10–12 hotellia pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa, Stordalen kertoo STT:lle.

Hotellit voisivat sijaita suurilla kaupunkialueilla Tampereella, Turussa ja Oulussa.

– Tulemme tarjoamaan enemmän konseptihotelleja ja enemmän erilaisia kokemuksia vieraille perustuen pohjoismaisiin perinteisiin ja odotuksiin, hän sanoo.

Stordalen omistaa Pohjoismaiden suurimman hotelliketjun Nordic Choice Hotelsin . Suomeen yhtiö alkoi saapua syksyllä 2016, jolloin Helsingin Jätkäsaaressa avattiin Clarionin tornihotelli. Viime kesänä yhtiö osti muun muassa Helsingin luksushotelli Kämpin.

Nordic Choicen toimitusjohtaja Torgeir Silseth myöntää, että yhtiö keskittyi ensin Helsinkiin, kun se saapui Suomeen. Lappi ei toistaiseksi kuulu hotelliketjun laajentumissuunnitelmiin, vaikka yhtiö pitää aluetta silmällä.

– Se on luonnollisesti kiinnostava, mutta se on hyvin kausiluontoinen, joten keskitymme ensin suuriin kaupunkeihin, Silseth sanoo.

Mansikoita ja matkatoimistoja

Norjalainen hotellimiljardööri Stordalen astui uudelle aluevaltaukselle keskiviikkona. Silloin kerrottiin, että Stordalen ostaa 40 prosenttia matkailukonserni Vingistä , johon Tjäreborg ja sen pohjoismaiset sisaryhtiöt kuuluvat. Vingin aiemmin omistanut brittiläinen Thomas Cook -konserni asetettiin konkurssiin syyskuussa.

Stordalenin omistusten emoyhtiö on nimeltään Strawberry , eli suomeksi mansikka. Nimen konserni on saanut self made -miljardöörille sopivalla tavalla nuoruuden kokemuksesta. Isänsä kanssa mansikoita kaupannut nuori Stordalen oli kadehtinut muiden myyjien houkuttelevimmilta näyttäviä mansikoita. Isä kehotti kuitenkin poikaansa keskittymään omiin tuotteisiin.

– Mansikkafilosofian ajatus on ottaa kaikki irti siitä, mitä sinulla on, eikä keskittyä kilpailijoihisi, koska voit myydä vain omia tuotteitasi. Se on tismalleen, mitä Ving on tehnyt siitä asti, kun Thomas Cook meni konkurssiin.

Vingin voittoja käytettiin Thomas Cookin velkojen maksuun, Stordalen väittää. Ving oli järjestänyt toimintansa emokonsernia paremmin, joten se oli pysynyt kannattavana.

Keskiviikkona Tjäreborgin Suomen-yksikön vetäjä Jessica Virtanen selitti STT:lle yhtiön kannattavuutta toiminnan modernisoinnilla ja keventämisellä. Yhtiö on esimerkiksi siirtänyt myyntinsä nettiin, kun Britanniassa se tapahtui yhä myymälöissä.

Liikemies erottuu seisomalla käsillään

Vartuttuaan Stordalen siirtyi maataloustuotteista ostoskeskuksiin ja edelleen hotelleihin. Hänen Nordic Choice -yhtiönsä omistaa noin 200 hotellia Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Nykyään Stordalenin omistusten arvo on noin 1,2 miljardia euroa, arvioi talouslehti Forbes. Myöhemmin tänä vuonna 57 vuotta täyttävä Stordalen on luovuttanut lähes koko hotelliketjunsa omistuksen lapsilleen. Päätäntävallastaan hän on vannonut pitävänsä kiinni kuolinvuoteelle asti.

Jäykäksi liikemiestä ei voi silti moittia. Kun uusista omistajista kerrottiin tiedotustilaisuudessa Tukholmassa, konsernin työntekijät antoivat suuret suosionosoitukset Stordalenille, joka tuuletti yleisön edessä lyhythihaisessa pikeepaidassa.

Tunnelma oli iloinen myös Tjäreborgin toimistolla Helsingissä, jossa Stordalen vieraili torstaina. Kun suomalaiskuvaajat pyysivät saada liikemiehestä "erilaisia" kuvia, hän riisui hupparin ja heittäytyi käsilleen seisomaan kuvaustaustan eteen.

Matkatoimisto tyytyväinen pohjoismaisesta omistuksesta

Stordalen ei usko, että lentäminen vähentyisi ilmastonmuutoskeskustelun myötä. Hän toivoo, että matkustamisen kuormittavuutta voidaan vähentää esimerkiksi polttoainetta säästävillä teknologioilla ja biopolttoaineilla.

– Norjassa muutos polttomoottoriautoista sähköautoihin tapahtui hyvin nopeasti. Vain muutaman hallituksen toimen ansiosta sähköautoja myytiin uskoakseni jo viime vuonna enemmän kuin perinteisiä autoja, hän sanoo.

Vingin konsernijohtaja Magnus Wikner on erittäin tyytyväinen, että Vingille löytyi pääosin pohjoismaisen omistus. Hänen mukaansa Nordic Choice ja Ving jakavat yhteiset arvot ja toimintatavat, mikä helpottaa niiden yhteistyötä.

– Voimme keskittyä Pohjoismaiden markkinoihin sekä kehittämään tuotetta pohjoismaisten asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin, Winker sanoo.