Toimitusjohtaja Risto Saha kantaa mieluummin sosiaalista vastuuta kuin maksimoi tulosta

– Tämä on sitten off the record, Risto Saha sanoo kymmenettä kertaa.

Se tarkoittaa, että kerrottu asia on vain epäviralliseksi taustatiedoksi, eikä sitä saa kirjoittaa sellaisenaan lehteen.

Saha on Dafecor Oy:n toimitusjohtaja eikä halua kertoa juuri mitään täsmällisesti tai nimeltä. Tarina on kuitenkin niin herkullinen, että se kannattaa kertoa. Dafecor on nimittäin yritys, joka keksi kierrättää tekstiilikuituja jo kauan ennen kuin siitä tuli muodikasta. Se on myös yritys, joka on työllistänyt kymmeniä syrjäytymisvaarassa olevia.

– Aina voi tehdä erilaisia valintoja, mutta me haluamme tehdä sellaisia valintoja, joista kaikki hyötyvät. Jos minulla olisi enemmän ahneutta, liiketoiminta voisi olla aivan eri mittaluokassa, Saha sanoo.

Jyväskylän Seppälänkankaalla on suuri tuotantohalli, joka tuoksuu kirpputorilta ja tekstiilipölyltä. Se on toinen Dafecor Oy:n toimipisteistä ja siellä lajitellaan, murskataan ja avataan uudelleen tekstiilikuituja.

Salin keskellä louskuttaa karstauslaite, jossa tuhannet neulat huovuttavat ylijäämätekstiileistä harmaata uusiokuitulevyä.

– Minulla jäi kerran käsi tuonne väliin ja käden läpi meni 58 neulaa. Hyvä käsi tästä vielä silti tuli, Saha sanoo ja näyttää ehjää kämmentään.

Ennen kuin kuidut tungetaan laitteeseen, niistä täytyy poistaa esimerkiksi napit ja vetoketjut. Sitä Dafecorin koneet eivät osaa tehdä, vaan siihen tarvitaan ihmiskäsiä.

Toisella puolella Kankitietä toimii Jyväskylän Katulähetys ry, joka työllistää syrjäytymisvaarassa olevia, esimerkiksi toipuvia alkoholisteja. Heidän käsiteltävikseen päätyvät ne tekstiilit, joita tuodaan vaatekeräyslaatikoihin, mutta jotka ovat liian huonokuntoisia myytäviksi.

Yksityiskohtia Saha ei anna lehteen, mutta sama kaava toistuu: on ihminen, jolla on vaikea elämäntilanne ja ongelmia arjenhallinnassa. Silloin työ voi antaa kokonaan uuden elämän. Ja tuota työtä Dafecor ostaa alihankintapalveluna Katulähetykseltä.

– Materiaalia tulee niin paljon, että työtä riittää, Saha sanoo.

Kotitalouksien poistotekstiilien lisäksi Dafecor käyttää ompelimoiden ylijäämäkankaita, mutta niiden osuus on vähentynyt samaa tahtia kotimaisen vaateteollisuuden kanssa.

Valmiille tuotteille riittää kysyntää, Saha kertoo. Vaikka yrityksen nimi on harvalle tuttu, sen tuotteet ovat päivittäisessä käytössä ympäri maailman.

Tuntemattomuus johtuu siitä, että Dafecor ei juuri itse myy tuotteitaan, vaan ne menevät tavarantoimittajille, jotka lätkäisevät tuotteisiin omat tuotemerkkinsä ja jälleenmyyvät ne eteenpäin.

– Toimittajasopimukset ovat luottamuksellisia. Olen kirjoittanut 100 000 euron vaitiolositoumuksia, Saha sanoo.

Siksi tarkkoja tietoja tuotteita ostavista yrityksistä ei heru.

Dafecorin päätuote ovat kierrätetystä tekstiilikuidusta valmistetut imeytysmatot, joita käytetään ympäristövahinkojen siivoamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koska esimerkiksi öljyn ja kemikaalien imeytykseen tarvitaan erilaiset koostumukset, käyttötarkoituksia löytyy monille eri tekstiileille.

– Pystymme hyödyntämään myös tekokuidut, Saha sanoo.

Dafecor tuottaa imeytysmattojen lisäksi hitsauspeitteitä, teollisuuspyyhkeitä, kasvualustoja puutarhaan, täyte- ja verhoilumateriaaleja huonekaluteollisuuteen ja niin edelleen.

– Raaka-ainevalinnalla voi suojella ympäristöä. Meidän mielestämme on surullista, jos tällaisia valmistetaan neitseellisistä materiaaleista.

Yrityksen tarina alkoi vuonna 1994. Dafecor-niminen yritys oli jo olemassa ja koska tuohon aikaan y-tunnuksen saaminen oli hidasta, Risto Saha ja Ismo Valkoniemi päätyivät pöytälaatikkoyrityksen omistajiksi. Samaan syssyyn he ostivat myös konkurssipesä-Rejtexin, joka oli jo viritellyt ideaa tekstiilinkierrätystuotteista.

– Rejtexissä mietittiin maailman keuhkoja ja vastuullista kuluttamista jo 1980–90-lukujen taitteessa. Toiminnalla oli kristillinen arvopohja ja paljon hyvää tahtoa, muttei juuri talousosaamista, Saha sanoo nyt.

– Silloin kiertotalous-termiä ei edes vielä tiedetty ja me olimme siinä jo mukana.

Uudet yrittäjät ryhtyivät kehittämään toimintaa ja tekivät siitä taloudellisesti kannattavaa. Jo usean vuoden ajan Dafecorin liikevaihto on ollut miljoonan euron paikkeilla. Tulosta se teki viime tilikaudella 113 000 euroa.

Kristillinen maailmankatsomus näkyy toimitusjohtajan ja yrityksen arvoissa edelleen.

– Haluamme sitoutua sosiaaliseen vastuunkantoon.