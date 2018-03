Tokion pörssi avasi hienoisessa laskussa, taustalla huoli kauppasodasta

Japanissa Tokion pörssi on avannut laskusuunnassa. Taustalla on yhä huoli kauppasodasta. Pörssin pääindeksi Nikkei 225 oli pörssin avautuessa 0,43 prosenttia miinuksella ja Topix-indeksi 0,44 prosenttia pakkasella.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla määräävänsä 25 ja 10 prosentin tuontitullit teräkselle ja alumiinille. Tullien ensisijainen kohde on Kiina, mutta ajatus on raivostuttanut Yhdysvaltain kauppakumppaneja ympäri maailmaa. EU on kertonut ryhtyvänsä toimiin, jos Trump toteuttaa aikeensa. Trump puolestaan uhkasi lätkäistä lisää veroja Euroopasta tuotaville autoille, mikäli EU ryhtyy toimiin alumiini- ja terästulleja vastaan.