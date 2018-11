Tourulan Intersportin uusi kauppias on vauhdikas Kankkunen – Juhan serkku Jukka ajaa itsekin rallia

Jyväskylän Tourulan Intersportin uusi kauppias Jukka Kankkunen, 48, uskoo, että urheilukauppa säilyy myymälöissä vielä pitkään.

– Netin urheilukauppa kasvaa koko ajan, mutta sen osuus on Suomessa edelleen alle 10 prosenttia. En näe tällä hetkellä uhkakuvaa siitä, että urheilukauppa siirtyisi laajasti verkkoon, hän sanoo samalla, kun työntekijät ja myymälän sisustajat käyvät kysymässä neuvoja yksityiskohdista.

Kankkusen mukaan palvelu ja laajat valikoimat ovat edelleen urheiluliikkeen vahvuuksia.

– Urheilukaupan pitää tuottaa elämyksiä ja tarjota palveluja, joita ei verkossa ole.

Kankkunen aikoo lisätä Tourulan Intersportin henkilökuntaa muutamalla nykyisestä 19:stä.

– Laskin, että nykyisillä työntekijöillä on yhteensä 273 vuotta urheilukaupan kokemusta.

Kaupassa työskentelevällä Tapio Naukkarisella on takanaan jo 46 vuoden ura urheilukaupassa.

Kankkunen on toiminut Intersport-kauppiaana jo 18 vuotta, ensin Mikkelissä ja sittemmin Kuopiossa, josta hän muutti viime viikolla vaimonsa Sanna Kankkusen kanssa Keski-Suomeen. Sanna vastaa yrityksen henkilöstöasioista.

Kankkunen sanoo, että hänellä oli monta hyvää syytä siirtyä kauppiaaksi Jyväskylään.

– Tällaisia tilaisuuksia siirtyä isomman myymälän kauppiaaksi ei tule kovin usein. Kilpailutilanne ei ole Jyväskylässä yhtä tiukka kuin Kuopiossa. Lisäksi 80-vuotiaat vanhempani asuvat Laukaassa, perustelee Kankkunen.

Kauppiaspari osti kodin itselleen Laukaan Mannilasta Jukan serkulta, ralliautoilun moninkertaiselta maailmanmestarilta Juha Kankkuselta. Talo oli alun perin Juhan isän, ja sitä on tarkoitus laajentaa.

Jyväskylän urheilukaupan kilpailua on pidetty tiukkana, koska toimijoita on tullut paljon.

– Kuopiossa on samat isot toimijat kuin Jyväskylässä ja lisäksi enemmän pieniä pyöräliikkeitä. Jyväskylässä urheilukaupan markkina on 50 miljoonaa, kun se Kuopiossa on 30 miljoonaa, Kankkunen perustelee.

– Tavoittelemme jo ensimmäisenä täytenä toimintavuotena Jyväskylässä yli seitsemän miljoonan euron myyntiä, hän paaluttaa.

Kankkusen yhtiön Tintti-Sportin liikevaihto oli viime vuonna runsaat neljä miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa.

– Jyväskylä on vireä kaupunki, jota Hippoksen ja Laajavuoren hankkeet vielä piristävät.

Kankkusen mielestä urheilukaupan kilpailutilanne on vakiintunut, kun alan suuret toimijat ovat asettuneet kaupunkiin. Viime vuonna Jyväskylässä avattiin kaksi uutta urheiluliikettä: XXL ja Stadium Outlet.

– Urheilukaupan markkina ei kasva, joten omat asiat on hoidettava hyvin, Kankkunen sanoo.

Kankkunen avaa ilmeeltään täysin uusitun myymälän torstaina. Kaupan sisääntulossa näkee heti muutoksen, sillä vaatteet ja kengät ovat saaneet pääroolin urheiluvälineiltä. Välineet on säilytetty valikoimissa, mutta ne on viety parhailta myyntipaikoilta myymälän perälle.

– Panostamme edelleen paljon välineisiin, kuten jääurheiluvarusteisiin, suksiin ja pyöriin, kauppias korostaa.

Innokkaana hiihdon harrastajana Kankkunen on erityisen innostunut esitellessään suksiosastoa.

– Keskitymme oikeisiin suksiin, minkä vuoksi aikuisille ei ole tarjolla alle 200 euron suksia. Jätämme halpasuksien myynnin suosiolla marketeille, hän sanoo.