Toys 'R' Us -lelukauppa sulkee ovensa myös Jyväskylässä

Lelukauppa Toys 'R' Us:n konkurssi sulkee myös Jyväskylässä toimivan myymälän ovet.

Myymäläpäällikkö Marjut Saarinen kertoi perjantai-iltana saaneensa tiedon, että Jyväskylässä myymälä palvelee vielä lauantain, sunnuntain ja uudenvuoden aaton eli maanantain ajan.

Jyväskylässä myymälä on työllistänyt kymmenkunta henkilöä. Saarisen mukaan tieto konkurssista ja myymälän sulkemisesta tuli perjantaina yllätyksenä.

Toys 'R' Us -ketjulla on Suomessa kahdeksan myymälää. Ketjun ensimmäinen Suomen liike avattiin Jyväskylään elokuussa 2006. Tuolloin kyseessä oli Suomen suurin lelukauppa yli 1 500 neliömetrin myymäläpinta-alallaan ja 17 000–18 000 eri tuotteellaan. Sittemmin liike on toiminut kauppakeskus Sepässä.