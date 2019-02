Toys R Usin taru päättyy Suomessa ensi viikolla – ketjun toiminta Suomessa alkoi Jyväskylästä vuonna 2006

Kaikki Suomen BR- ja Toys R Us -liikkeet sulkevat ovensa ensi viikolla. Osa liikkeistä on suljettu aiemmin, mutta jäljellä on vielä kaksi BR-liikettä ja kahdeksan Toys R Us -liikettä, joista yksi on Jyväskylässä.

Ketjua Pohjoimaissa pyörittänyt Top-Toy hakeutui konkurssiin heti viime joulun jälkeen.

Lelukauppaketju Toys R Usin tarina Suomessa alkoi Jyväskylästä, jossa avattiin ketjun ensimmäinen liike elokuussa 2006. Tuolloin myymälä tehtiin Seston Etujäti paikalle Ahjokatu 18:aan.

Myymälä on toiminut Seppälässä, mutta sen paikka vaihtunut. Alkuperäisessä paikassa se toimi yli 10 vuotta. Nykyisiin tiloihin kauppakeskus Seppään Toys R Us muutti lokakuussa 2017 oltuaan useita kuukausia väliaikaisissa tiloissa.

Pesänhoitajan mukaan viimeisinä aukiolopäivinä kaikki tuotteet myydään 90 prosentin alennuksella.

Top-Toyn konkurssimenettelyn vuoksi jo suljetuista liikkeistä on jatkuvasti siirretty tuotteita edelleen avoinna oleviin liikkeisiin.

Kaikki liikkeet sulkevat ovensa seuraavan viikon kuluessa, mutta tarkka sulkemispäivä riippuu loppuunmyynnin sujumisesta.