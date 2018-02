Tradeka laajentaa terveysalalle – ostaa Med Groupin hoivapalvelut

Osuuskunta Tradeka ja Colosseum Dental Group ostavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritys Med Groupin.

Tradeka ostaa Med Groupin Onni-brändin alaiset toiminnot eli hoivan, ensihoidon ja julkisen terveyden palvelut. Colosseum Dental Group ostaa puolestaan Med Groupin yksityisen suun terveydenhuollon liiketoiminnot. Colosseum omistaa myös Oral Hammaslääkärit Oyj:n.

Med Groupin enemmistöomistaja on pääomasijoittaja Adelis Equity Partners. Med Groupin palkkalistoilla on yli 3 000 työntekijää ja sen liikevaihto on 100 miljoonaa euroa.

Osapuolet eivät kerro kauppahintaa.