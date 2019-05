Trump määräsi hallintonsa valmistelemaan Kiina-tullien laajentamista – voimaantulon aikataulu jäi auki

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on määrännyt hallintonsa valmistelemaan kiinalaistuotteiden tullimaksujen laajentamista siten, että ne koskevat lähes kaikkea Kiinan tuontia. Asiasta kertoo Yhdysvaltojen kauppaedustaja Robert Lighthizer lausunnossaan. Uusien tullien voimaantulon aikataulu jäi kuitenkin auki.

Lighthizerin mukaan prosessin yksityiskohdista on luvassa lisätietoa maanantaina ja lopullinen päätös tehdään myöhemmin.

Uusien tullien alaiseksi joutuvan tuonnin arvo on noin 300 miljardia dollaria. Trump on uhannut tullien laajentamisella ennenkin, mutta vasta nyt hän on määrännyt hallintonsa valmistelemaan asiaa.

Jo aiemmin kerrottiin, että Yhdysvallat korottaa olemassa olevia, muun muassa kulutustavaroihin kohdistuvia Kiinan tullimaksuja kymmenestä prosentista 25 prosenttiin. Korotus tuli voimaan perjantaiaamuna Suomen aikaa. Kovempien tullien alle joutuivat muun muassa elektroniikka, auton-osat ja huonekalut.

Kiina vastasi tullien korotuksiin kertomalla ryhtyvänsä tarvittaviin vastatoimiin. Maa ei ole vielä avannut, millaisiin vastatoimiin se aikoo ryhtyä.

Suunnitelma meni mönkään

Perjantaina päättyi myös Kiinan ja Yhdysvaltojen viimeisin kauppaneuvottelukierros Washingtonissa. Tulosta ei syntynyt, mutta presidentti Trump kutsui tviitissään neuvotteluja vilpittömiksi ja rakentaviksi. Hän myös kirjoitti keskustelujen jatkuvan tulevaisuudessa. Sitä, milloin näin on määrä tapahtua, ei kerrottu.

Tarkoitus oli alun perin, että nyt käytävä neuvottelukierros olisi viimeinen ja ratkaiseva. Ajatus oli, että presidentit Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping olisivat tavanneet kesäkuussa ja juhlallisesti siunanneet sopimuksen. Kun Kiina kuitenkin lähti loppumetreillä pakittamaan sovituista asioista, vastasi Trump kovin toimin.

Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppanokittelu on jatkunut jo kuukausia, ja vääntö horjuttaa jo maailmantaloutta. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtajajohtaja Christine Lagarde sanoi alkuviikolla, että jatkuva kauppasota muodostaa suurimman uhan maailmantaloudelle.

– Kiinan ja Yhdysvaltain väliset jännitteet ovat selvä uhka maailmantaloudelle, Lagarde sanoi.