Trumpiin kohdistettu tutkinta sai pörssit sukeltamaan Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa pörssit ovat laskukiidossa sen jälkeen, kun demokraattien puhemies Nancy Pelosi ilmoitti presidentti Donald Trumpia vastaan käynnistetystä virkarikostutkinnasta.

New Yorkin pörssin Dow Jones Industrial -indeksi on puolen prosentin laskussa. Laajempi S&P 500 -indeksi on pudonnut 0,8 prosenttia ja Nasdaq Composite 1,5 prosenttia. Pörssien laskua ovat myös kiihdyttäneet presidentti Trumpin Kiinaa ja sen kauppapolitiikkaa vastaan pitämä kovasanainen puhe YK-kokouksessa.