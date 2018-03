Tullimaksuilla uhitellut Trump uhkaa nyt Euroopan autonvalmistajia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi lauantaina lätkäistä lisää veroja Euroopasta tuotaville autoille, mikäli EU ryhtyy toimiin Yhdysvaltain kaavailemia alumiini- ja terästulleja vastaan.

Trump esitti uhkauksensa Twitterissä.

– Jos EU tahtoo lisätä jo valmiiksi massiivisia tulleja ja esteitä alueellaan toimivien yhdysvaltalaisyritysten tielle, me vain yksinkertaisesti alamme verottaa heidän autojaan, jotka virtaavat vapaasti Yhdysvaltoihin, Trump tviittasi.

– He tekevät mahdottomaksi myydä autojamme (ja muuta) siellä, Trump lisäsi.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi perjantaina, että EU valmistelee vastatoimia Yhdysvaltain tullisuunnitelmien takia. Junckerin mukaan EU suunnittelee tuontitulleja yhdysvaltalaistuotteille, esimerkiksi Harley-Davidson-moottoripyörille, bourbon-viskille sekä Levi's-farkuille.

Trump on kertonut määräävänsä 25 ja 10 prosentin tuontitullit teräkselle ja alumiinille ensi viikolla. Tullien ensisijainen kohde on Kiina, mutta ajatus on raivostuttanut Yhdysvaltain kauppakumppaneja ympäri maailmaa.