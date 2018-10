Tulorekisteri työllistää ict-taloja – Heeroksen palkanlaskentaohjelmiston tuotekehittäjät ovat hioneet muutoksia yhtiön kuuteen ohjelmamoduuliin

Ensi vuoden alussa käyttöön otettava tulorekisteri on iso haaste palkanlaskentaohjelmistojen tekijöille. Esimerkiksi Heeroksen tuotekehittäjät ovat hioneet muutoksia yhtiön kuuteen ohjelmamoduuliin.

– Meille tämä on ollut suuri hanke sekä teknisesti että talou­dellisesti. Työaikaa on kulunut ja koodia on väännetty paljon. Nyt onneksi näyttää siltä, että kaikki saadaan valmiiksi ajoissa, toimitusjohtaja Matti Lattu sanoo.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, johon ilmoitetaan kaikki palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksu­kohtaisesti.

Ensimmäisessä vaiheessa eli ensi vuoden aluista lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista. Vuodesta 2020 alkaen rekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Uudistus myllää palkanlaskentaohjelmistojen markkinoita, sillä osa pienemmistä toimijoista ei ole lähtenyt tekemään tarvittavia muutoksia ja ne vetäytyvät toimialalta.

Heeroksen Jyväskylän toimistolla teknistä kehitystyötä on vetänyt tuotepäällikkö Saija Leinonen.

– Ohjelmisto on rakennettu siten, että palkkatieto lähtee tulorekisteriin heti sen jälkeen, kun pankki maksaa rahat palkansaajan tilille, Leinonen kertoo.

Suurin muutos yksityisille kansalaisille on ehkä se, että palkka­todistuksia ei tulevaisuudessa enää tarvita.

– Jos ihminen hakee Kelalta jotain etuutta, niin kaikki tarvittavat palkkatiedot näkyvät tulorekisteristä.

Lisäksi tulonsaaja voi katsoa tulojaan rekisterin sähköisessä palvelussa. Näin tulonsaaja saa ensimmäistä kertaa reaaliaikaisen kokonaiskuvan omista palkka- ja etuustiedoistaan.

Helsingin pörssin First North -markkinapaikalla noteerattava Heeros on toiminut Jyväskylässä seitsemän vuotta. Yhden henkilön konttori on kasvanut pikku hiljaa 20 henkilöä työllistäväksi toimistoksi Innova 2 -talossa Lutakossa.

– Todennäköisesti henkilöstön kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Nykyiset toimitilat ovat käymässä pieniksi ja jossain vaiheessa tarvitsemme lisää tilaa, Matti Lattu toteaa.

Noin 80 henkilöä työllistävän yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lisäksi yhtiöllä on toimistot Turussa ja tytäryhtiö Hollannissa.

– Omistuksessa on tapahtunut muutoksia. Aiemmin yli 40 prosenttia osakkeista omistanut yrityksen perustaja Pekka Räisänen on myynyt puolet osakkeistaan sijoittajaryhmälle, johon kuuluvat muun muassa Vesa Puttonen, Riku Asikainen ja Mika Heikkilä.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 7,3 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos noin 40 000 euroa.