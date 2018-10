Tuore äiti ei vielä 13 vuotta sitten tiennyt, mihin äitiys johtaisi – Elina Lahtinen valjasti elämänkokemuksensa yrityksensä käyttöön

Elina Lahtisen esikoinen syntyi lähes päivälleen 13 vuotta sitten. Tuore äiti ei vielä tuolloin tiennyt, millaisiin elämänmuutoksiin äitiys johtaisi.

– Perheen toinen lapsi oli ensimmäisen tapaan hyvin allerginen ja kipeä pienenä. Valvoin lähes neljä vuotta ja elin kuin sumussa. Kun lasten vaivat alkoivat helpottaa, minulle tuli tilaa kysyä, mitä haluan ja mitä tunnen, Lahtinen muistelee.

Vastauksia kysymyksiinsä Lahtinen haki erilaisilta kursseilta ja samalla vahvistui käsitys siitä, miten tiiviissä kanssakäymisessä keho ja mieli ovat keskenään. Kun sitten kolmas lapsi ilmoitti tulostaan, Lahtinen päätti panostaa enemmän jaksamiseensa ja myös omaan hyvinvointiin.

Hoitovapaalla käynnistyivät kolmivuotiset keho- ja tunnevyöhyketerapeutin opinnot, joita Lahtinen teki monimuoto-opiskeluna. Kun oli aika palata takaisin töihin lastentarhanopettajaksi, Lahtinen jatkoi osa-aikaisena työntekijänä ja teki sivutoimisesti vyöhyketerapiaa.

– Viime keväänä huomasin, etten pysty antautumaan täysillä molempiin töihin. Irtisanouduin ja jatkoin päätoimisena yrittäjänä.

Yrittäjänä Lahtinen on hypännyt tuntemattomalle maaperälle, koska perheessä tai lähipiirissä ei ole ollut yrittäjiä. Tuore yrittäjä hakikin neuvoa Keski-Suomen Uusyrityskeskuksesta, josta sai askelmerkkejä eteenpäin. Myös oma kirjanpitäjä on ollut tärkeä tukipilari.

– Yrittäjän on tiedettävä ja muistettava monenlaista. Jos olisin joutunut ihan yksin käymään läpi koko viidakon, koko yritys olisi jäänyt perustamatta. Toisaalta olen luonteeltani sellainen, että uskallan kysyä neuvoa. En jää vatvomaan asioita vaan otan luurin käteen.

Sinun Voima -yrityksen asiakkaat hakevat apua fyysisiin vaivoihin ja tunnepuolen ongelmiin.

– Monilla on epämääräisiä fyysisiä kipuja, jotka palaavat aina takaisin. Asiakkailla on myös voimakkaita tunteita, kuten vihaa, häpeää, pelkoa ja syyllisyyttä, mutta he eivät tiedä, miten tunteita pitäisi käsitellä, Lahtinen kertoo.

Hoitotilanteeseen kuuluu aina keskustelua, mutta hoito keskittyy myös keholla olevien elinten heijastepisteiden käsittelemiseen.

Lahtinen puntaroi yritystä perustaessaan, mistä joutuu luopumaan. Yksi asia oli kahvihetket tuttujen työkavereiden kanssa. Tilalle on kuitenkin tullut jotain muuta.

– Ihmiset ovat äärettömän kiitollisia, kun saavat apua. En ole kokenut sellaista kiitollisuutta aikaisemmin. Vyöhyketerapiassa käsitellään herkkiä asioita ja ihmiset tunnistavat, kun joku kohtaa heidät aidosti.

Työ voisi helposti kääntyä kuormittavaksi, mutta Lahtinen sanoo, ettei lähde kantamaan asiakkaiden tunnekuormia.

– Olen oppinut elämänkokemusteni ja koulutuksen myötä kuuntelemaan omaa oloani. Tiedän, milloin tarvitsen enemmän lepoa tai liikuntaa. Käyn myös itse säännöllisesti vyöhyketerapiassa, hän sanoo.

Vauvahieronta sydämen asiana

Elina Lahtisen asiakkaisiin kuuluvat myös perheen pienimmät. Vyöhyketerapiasta haetaan apua vauvojen koliikkiin ja muihin vatsavaivoihin. Lahtisen mukaan vauvat ovat hyvin vastaanottavaisia hoidolle.

– Vyöhyketerapian hyöty aletaan ymmärtää. Vaikka sitä ei ole kirjattu esimerkiksi Käypä hoito –suosituksiin, neuvoloiden terveydenhoitajat ohjaavat vyöhyketerapiaan ja osalla kätilöistäkin on alan koulutus.

Lahtisen sydäntä lähellä on myös vauva- ja taaperohieronta. Tänä syksynä Lahtinen ohjaa yhdessä tunnetaideterapia-ohjaaja Tuija Runtuvuoren kanssa Äidit irti masennuksesta ÄIMÄ ry:n toiminnallista vertaistukiryhmää, jossa vanhempia opastetaan muun muassa vauvahierontaan.

– Luovan toiminnan menetelmillä voidaan vahvistaa vanhemman ja vauvan yhteyttä. Hierontaa kannattaa kokeilla, sillä iho on kuitenkin suurin viestintäkanava lapsen ja vanhemman välillä.

Lahtinen kokee ryhmänohjauksen mielenkiintoisena ja palkitsevana työmuotona.

– Ryhmässä ihmiset saavat tukea toisiltaan, ja toisaalta palvelun voi tarjota edullisemmin kuin yksilöhoidoissa.