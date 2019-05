Tuotantoa poliittisten myrskyjen mainingeissa

Juttu on julkaistu Keskisuomalaisessa 22.3.2019

Saarijärvellä lämmityskattiloita ja -järjestelmiä valmistava Ariterm Oy on viime vuosina kokenut, miten rajusti eri maiden poliittiset päätökset heiluttavat bioenergia-alaa.

– Toimiala on ollut Suomessa syvässä kriisissä vuoden 2014 jälkeen. Suurin osa alan yhtiöistä on ajautunut konkurssiin tai saneeraukseen. Olosuhteisiin nähden on melkoinen saavutus, että Ariterm on selvinnyt hengissä, Aritermin toimitusjohtaja Petteri Korpioja toteaa.

Vuoden 2014 alussa öljyn hinta oli korkealla. Korpiojan mukaan silloin esimerkiksi maatilat investoivat lämmitysjärjestelmiin ja energiayhtiöt korvasivat raskaan polttoöljyn laitoksiaan pellettikäyttöisillä. Ariterm teki tuona vuonna kaupat energiayhtiöille yhdeksästä pellettilämpölaitoksesta yhteensä 5,5 miljoonalla eurolla.

Sitten tuli Krimin kriisi, jonka jälkeen öljyn hinta laski rajusti. Vuosina 2015–2018 Ariterm myi kotimaassa yhteensä vain kolme lämpölaitosta, joiden yhteishinta oli 2 miljoonaa euroa.

Samaan aikaan Aritermille tärkeiden maatalousasiakkaiden investointikyky romahti Venäjän asettaman elintarvikkeiden tuontikiellon vuoksi.

Aritermin pelastus oli, että se oli jo vuonna 2013 aloittanut työt päästäkseen Englannissa kierrätyspuun polttolaitteiden markkinoille. Tämä onnistui, ja Englannin-kaupat paikkasivat pudotusta yhtiön muilla markkina-alueilla. Tilanne kuitenkin muuttui, kun Britannia päätti erota EU:sta.

– Brexitin takia koko bioenergiamarkkina romahti siellä. Vielä vuonna 2016 Ariterm teki kauppaa Englannissa 4 miljoonalla eurolla ja 40 prosenttia liikevaihdostamme tuli sieltä. Vuoden 2017 lopulla pääasiakkaamme siellä oli jo konkurssissa, Korpioja kertoo.

Viime vuosi oli Aritermille kotimaassa yhä vaikea, mutta uutta valoa alkoi näkyä Ruotsista. Siellä Ariterm on Korpiojan mukaan saanut hyvin jalansijaa pellettihöyryjärjestelmien markkinoilla.

Saarijärvellä valmistettuja pellettikäyttöisiä höyrykattiloita oheislaitteineen voidaan käyttää pienissä ja keskisuurissa teollisuusyrityksissä, joissa tarvitaan nopeasti säädettäviä korkeita lämpötiloja. Kohteita ovat esimerkiksi pesulat, panimot ja elintarviketuotanto. Ariterm on myynyt Ruotsiin toistakymmentä höyrykattilaa teollisuusyritysten käyttöön.

– Ruotsissa fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuvilla on tuettu merkittävästi ja öljyn hinnassa on kovat verot. Siellä teollisuusyritykset saavat kilpailuetua, jos ne vaihtavat höyrykattiloissaan öljyn pellettiin, Korpioja sanoo.

Korpioja uskoo, että ilmastonmuutos pakottaa myös muut maat tekemään pian päätöksiä, joilla fossiilisten polttoaineiden käyttöä todella ajetaan alas. Aritermin kannalta se olisi hyvä asia.

– Meillä on tiedossa EU-alueelta noin 130 000 öljyllä tai kaasulla toimivaa höyrykattilaa, jotka olisivat meille potentiaalisia kohteita. Tuote meillä on valmiina ja sitä on testattu Ruotsissa, mutta iso markkina ei vielä ole avautunut, Korpioja sanoo.

Suomessa suositaan energiapolitiikassa Korpiojan mielestä yhä liiaksi fossiilisia polttoaineita. Esimerkkinä tästä hän mainitsee runsaasti energiaa käyttävien teollisuusyritysten oikeuden saada palautuksia maksamistaan energiaveroista.

– Verovähennysten jälkeen öljyn hinta on näille isoille toimijoille kilpailukykyisempi kuin biomassojen hinnat, Korpioja sanoo.

Teollisuuden höyrykattiloiden lisäksi Korpioja näkee Aritermilla paljon mahdollisuuksia biolämmitysjärjestelmien saneerauskohteissa. Yhtiö valmistaa yhä myös öljykattiloita, mutta niiden osuus liikevaihdosta on enää viisi prosenttia.

Pientalojen pellettikattiloita, joiden 2000-luvulla odotettiin yleistyvän, ei Korpiojan mukaan mene enää Suomessa kaupaksi.