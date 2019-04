Turvekysely sai vähän kansanedustajaehdokkaiden vastauksia – yli puolet ehdokkaista kannattaa turpeen energiaveron alentamista tai pitämistä ennallaan

63 prosenttia kansanedustajaehdokkaista laskisi turpeen energiaveroa tai pitäisi sen ennallaan. Turpeen energiaveron nostoa kannattaa 22 prosenttia ehdokkaista.

Luvut perustuvat Aula Research Oy:n tekemään kyselytutkimuksen kansanedustajaehdokkaiden asenteista ja tietotasosta energiaan liittyen. Tulosten painoarvoa vähentää se, että kyselyyn vastasi vain 359 ehdokasta eduskuntavaalien yli 2 100 ehdokkaasta.

Suomalaiset energiantuottajat maksavat 20–25 miljoonaa euroa energiaveroa lämmöntuotannossa käytetystä turpeesta. Vero on kolme euroa megawattitunnilta. Päästöoikeuden hinta on noussut rajusti vajaassa vuodessa. Bioenergia ry:n mukaan tämä on vaikuttanut neljä kertaa enemmän lämpöenergian tuotannossa käytettävän turpeen kustannuksiin kuin kotimainen energiaveron korotus kuluvan vuoden alusta.

Turpeen energiaverosta luopumista turpeen kannattaa 12 prosenttia, 17 prosenttia kannattaa sen palauttamista viime vuoden tasolle (1,9 euroa megawattitunnilta). Nykyisellä tasollaan energiaturpeen verotuksen pitäisi 22 prosenttia ehdokkaista. 12 prosenttia vastasi, että kotimaisen energiaturpeen veroon tulisi tehdä muutoksia vasta, kun fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttö on Suomessa lopetettu.

EU:n energiaverodirektiivin piiriin eivät kuulu paikallisesti ja alueellisesti vain harvoissa jäsenmaissa käytettävät polttoaineet kuten turve. Tämän takia jäsenmaat saavat itse päättää turpeen verotuksesta ja tukemisesta. Ruotsissa turvetta ei rasiteta energiaveroilla lainkaan, vaan päinvastoin tuetaan sähkösertifikaatilla.