Työllisyys huhtikuussa tarkalleen aiempien kuukausien tasolla – vuodentakaisesta nousua 48 000

Työllisiä oli huhtikuussa 48 000 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, kertoo Tilastokeskus.

Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi oli huhtikuussa 71,0 prosenttia eli tismalleen samalla tasolla kuin helmi- ja maaliskuussa. Aktia-pankin pääekonomistin Heidi Schaumanin mukaan on kuitenkin liian aikaista sanoa, että työllisyyden kasvu olisi pysähtynyt.

Syksyn ja talven aikana työllisyys parani Schaumanin mukaan niin vauhdikkaasti, että työllisyyden kasvun jatkuminen yhtä nopeana näytti jo silloin epätodennäköiseltä.

Schauman odottaa työllisyyden paranemisen jatkuvan lähitulevaisuudessa, koska Suomen taloudessa menee nyt suhteellisen hyvin.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen tavoitteena on ollut 72 prosentin työllisyysaste tällä vaalikaudella. Tavoitteen saavuttamiseen on siis hieman alle vuosi aikaa. Seuraavat eduskuntavaalit on määrä pitää ensi vuoden huhtikuussa.

Schauman arvioi, että hallituksen 72 prosentin tavoitteen täyttyminen näyttää edelleen melko todennäköiseltä.

– Jos talouskasvu pysyy sellaisena kuin nyt, niin uskon, että siihen päästään, Schauman sanoo STT:lle.

Työllisyysaste kuvaa työllisten osuutta 15–64-vuotiaista.

Työttömyys vähentynyt nopeasti vuoden takaisesta

Työttömyysasteen trendi oli huhtikuussa 8,0 prosenttia. Työttömiä oli huhtikuussa 233 000, mikä on 45 000 ihmistä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyyden trendiluku oli sama kuin maaliskuussa, mutta Schaumanin mukaan kehitystä kannattaa seurata pidemmällä aikavälillä.

Vielä viime vuoden huhtikuussa työttömyysasteen trendi oli 8,8 prosenttia eli työttömyys on vähentynyt vuodessa 0,8 prosenttiyksikköä.

– Nyt näyttää siltä, että työttömyyden lasku on aika kovaa, ja sehän on erittäin hyvä uutinen, Schauman sanoo.

Schauman huomauttaa, että vielä jonkin aikaa sitten työllisyyden paraneminen ei näkynyt vastaavalla tavalla työttömyysasteen laskuna. Syynä tähän oli se, että työvoiman ulkopuolelta tuli aiemmin runsaasti ihmisiä työmarkkinoiden käyttöön eli osaksi työvoimaa. Työvoimalla tarkoitetaan työllisiä ja työttömiä.

Työttömyysaste kuvaa työttömyyttä 15–74-vuotiaiden ryhmässä. Tilastokeskus määrittelee työttömän henkilöksi, joka on aktiivisesti etsinyt työtä viimeisen neljän viikon aikana ja voisi aloittaa työt kahden viikon kuluessa.