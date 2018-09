Työllisyys kasvoi elokuussa edellisvuodesta – hallituksen tavoitteena oleva 72 prosentin työllisyysaste lähellä

Työttömyys väheni elokuussa edellisvuoteen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi oli elokuussa 71,8 prosenttia ja työttömyysasteen trendi 7,5 prosenttia, eli hallituksen tavoitteeksi asettama 72 prosentin työllisyysasteen raja on lähellä.

Töissä oli elokuussa 64 000 ihmistä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömänä oli 186 000 ihmistä, eli 16 000 ihmistä vähemmän kuin edellisvuonna.

Elokuun työllisyysaste, jossa kausivaihtelu on mukana, oli 72,6 prosenttia. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 70,5 prosenttia.

Työllisyysasteen trendi oli karvan verran heikompi kuin vielä heinäkuussa, jolloin luku oli 71,9 prosenttia.

PTT: Työllisyysaste voidaan hilata 75 prosenttiin 2020-luvulla

Hallituksen tavoitteen arveltiin aiemmin täyttyvän jo elokuussa, mutta kasvu jatkuu siitä huolimatta, ettei ennuste toteutunut, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT.

– Trendin häntä aina vähän heiluu sen mukaan, mihin suuntaan se varsinainen työllisyysaste on menossa. Kesällä työllisyys aina nousee nopeasti kesätyöläisten myötä, ja syksyn myötä se häntä tulee alaspäin, kertoo PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari.

Hallituksen tavoittelema 72 prosentin työllisyysasteen trendi tavoitetaan Huovarin mukaan syksyn aikana.

– Kyllä me ollaan sitä kohti menossa. Syksyllä jossain vaiheessa ylitetään se, ei se kaukana ole. Työllisyys kasvaa edelleen. Poikkeuksellisen kovia kasvulukuja oli kesällä. Kasvun suunta ei ole muuttumassa missään nimessä. Kasvu on hidastumassa, mikä oli odotettua, mutta edelleen kasvu on poikkeuksellisen nopeaa.

Huovarin mukaan Suomen tulisi tavoitella lähivuosina jopa 75 prosentin työllisyysasteen trendiä.

– Saksassa ja muualla Pohjoismaissa ollaan sillä tasolla, kyllä meidänkin pitäisi siihen päästä.

Huovarin mukaan 75 prosentin työllisyysasteen trendiin voitaisiin päästä aikaisintaan seuraavalla hallituskaudella.

– Kyllä se menee pitkälle 2020-luvulle, mutta sellainen tavoite pitäisi ottaa.

Myös pitkäaikaistyöttömien määrä laskussa

Samaan aikaan Tilastokeskuksen elokuun lukujen kanssa julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus, jonka mukaan työttömiä työnhakijoita oli elokuussa yli 45 000 vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Lasku oli huomattavaa erityisesti viime kuuhun verrattuna, sillä työ- ja elinkeinotoimistoissa kirjoilla olevien työnhakijoiden määrä laski reilulla 40 000 ihmisellä heinäkuusta. Työttömiä työnhakijoita oli elokuussa yhteensä 243 300.

Yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita pitkäaikaistyöttömiä oli elokuun lopulla 73 300. Se on 29 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli ministeriön mukaan elokuussa 91 200, eli 17 700 vähemmän kuin edellisvuonna. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 31 500, eli 5 100 hakijan verran vähemmän kuin viime vuoden elokuussa.