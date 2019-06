Työllisyys parani erityisesti miesten parissa – miehiä silti työttöminä enemmän kuin naisia

Työllisiä oli tämän vuoden toukokuussa 32 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin samaan aikaan, käy ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Samaan aikaan työttömiä oli 249 000, eli 12 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,6 prosenttia ja työttömyysasteen 6,6 prosenttia.

Työllisten määrä toukokuussa oli noin 2,6 miljoonaa. Työllisten määrän havaittu kasvu on 34 000:n virhemarginaalia pienempi.

Työllisten määrä kasvoi miesten parissa enemmän kuin naisten. Työttömiä miehiä oli 133 000 ja naisia 116 000.

Työllisyysasteen trendi on hieman noussut ja työttömyysasteen trendi on pysynyt ennallaan viime kuukausina. Trendiluvuista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, joten ne ovat keskenään vertailukelpoisia.

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo Tilastokeskuksen mukaan lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän vuoksi tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Kausitasoittamaton 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden toukokuusta 1,4 prosenttiyksikköä 74,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,2 prosenttiyksikköä 71,8 prosenttiin.

Kausitasoittamaton työttömyysaste oli toukokuussa 8,8 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

15–24-vuotiaita nuoria oli toukokuussa yhteensä 614 000, joista työllisiä oli 280 000 ja työttömiä 117 000. Työvoimaan kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen hieman alle 400 000.