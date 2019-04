Työllisyysasteen nousu jatkui maaliskuussa – osa-aikatyötä tekevien määrä kasvaa

Työllisyysasteen paraneminen jatkui maaliskuussa, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi kohosi maaliskuussa 72,6 prosenttiin, kun helmikuun lukema oli 72,5 prosenttia.

Työllisiä oli maaliskuussa 61 000 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Työttömyysasteen trendi oli maaliskuussa 6,4 prosenttia, eli hieman alempi kuin helmikuussa.

Osa-aikatyötä tekevien määrä ja suhteellinen osuus on Tilastokeskuksen mukaan lisääntynyt. Vuoden alkuneljänneksellä osa-aikatyötä teki 454 000 ihmistä, mikä on 27 000 ihmistä enemmän kuin vuotta aiemmin. Osa-aikatyön tekeminen on naisilla selvästi yleisempää kuin miehillä.

Samaan aikaan alityöllisten määrä kuitenkin laski vuoden takaisesta. Alityöllisillä tarkoitetaan työllisiä, jotka haluaisivat tehdä enemmän töitä.

Tilastokeskuksen yliaktuaarin Pertti Taskisen mukaan alityöllisyyden väheneminen merkitsee, että hiukan useampi on nyt tyytyväinen osa-aikatyöhönsä.

Työllisyys parantunut koko maassa

Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist arvioi, että työmarkkinoiden vire on jatkunut edelleen varsin hyvänä. Hänen mukaansa työllisyys nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä varsin tasaisesti koko Suomen alueella.

Appelqvist kuitenkin huomauttaa, että työllisyyden nousutahti on viime kuukausina hidastunut.

– Vaikuttaakin siltä, että ollaan aika lähellä sellaista työttömyysastetta, joka Suomen talouden nykyisillä rakenteilla on alimmillaan mahdollinen saavuttaa, Appelqvist kirjoittaa Danske Bankin verkkosivuilla.

75 prosentin työllisyysaste vaatii uusia toimia

Talousennusteiden laatijat ennakoivat työllisyyden vielä paranevan, vaikka talouden suhdannetilanne on heikkenemässä. Esimerkiksi valtiovarainministeriö ennakoi huhtikuun alussa, että työllisyysaste kohoaisi 73,6 prosenttiin vuonna 2021.

Eduskuntavaalien yhteydessä monet puolueet ilmoittivat tavoitteekseen työllisyysasteen nostamisen 75 prosenttiin. Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen kuitenkin huomauttaa, ettei 75 prosentin työllisyysasteeseen päästä ilman uusia työllisyystoimia.

– Toivottavasti hallitusneuvotteluissa keskustellaan myös reformeista, eikä vain kirjata 75 prosentin tavoitetta, Kärkkäinen sanoi Twitterissä.

Avoimien työpaikkojen määrä jatkoi maaliskuussa kasvuaan. Te-toimistoissa oli maaliskuun lopulla avoinna 80 200 työpaikkaa, mikä on 15 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoi työ- ja elinkeinoministeriö keskiviikkona.

– Näyttää kuitenkin siltä, että aika moni paikoista tulee jäämään myös täyttämättä, Dansken Appleqvist kirjoittaa.